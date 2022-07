Baisse de la demande de produits électroniques : les commandes de puces revues à la baisse

Les confinements liés à la pandémie de coronavirus ont créé une forte demande en produits électroniques (PC, tablettes mais aussi consoles de jeux, TV et écrans...) qui a mis à mal les capacités de production de puces.

Depuis le début de l'année, une nette tendance à la baisse des ventes de ces produits s'est dessinée, qu'il s'agisse des PC portables comme fixes, des smartphones ou même des cartes graphiques, avec dans leur cas le recul du marché des cryptomonnaies.

Certains secteurs industriels restent sous tension mais pour les acteurs des marchés ci-dessus, l'heure est plutôt à l'estimation à la baisse des commandes de puces aux fondeurs.

Le site Digitimes affirment que de gros acheteurs de puces comme Apple, Nvidia et AMD ont commencé à réduire leurs commandes auprès du fondeur taiwanais TSMC.

Apple aurait ainsi abaissé de 10% sa commande initiale de 90 millions de SoC pour l'iPhone 14 tandis qu'AMD aurait freiné sa demande pour les composants en 7 et 6 nm, tout en maintenant celle pour les composants gravés en 5 nm, en amont du lancement des processeurs Ryzen 7000 en Zen 4 et des cartes graphiques Radeon RX 7000 sous RDNA 3.

Nvidia, entre fin de cycle des cryptomonnaies et arrivée des RTX 40

Nvidia serait dans une situation plus compliquée. Le freinage du marché des cryptomonnaies (pour lequel les cartes graphiques GeForce étaient beaucoup plus utilisées que les Radeon d'AMD) a lâché de nombreuses cartes RTX 30 d'occasion dans la nature et la firme se retrouverait avec un grand stock de cartes graphiques neuves sur les bras, au risque de pénaliser le lancement de la gamme RTX 40 avec architecture Lovelace et gravée en 5 nm d'ici quelques mois.

Digitimes indique que le fondeur TSMC ne serait pas décidé à accorder des ristournes sur les volumes déjà payés et n'accepte au mieux que de décaler les livraisons d'un trimestre ou deux, à moins de trouver un client de remplacement pour compléter la réduction des commandes.