Les fabricants de smartphones rusent pour sauver leurs ventes

Dans le contexte économique compliqué actuel, les ventes de smartphones sont à la peine et affichent des reculs record.

Le marché des smartphones vit une période compliquée avec des ventes qui ne cessent de se contracter. A l'effet des confinements et des pénuries de composants s'est substitué celui de la crainte d'une récession économique généralisée et de la montée de l'inflation grignotant le pouvoir d'achat et les ressources des consommateurs.

Il faut y ajouter un secteur saturé du côté des marché établis pour lesquels l'effet de renouvellement peine à absorber les volumes de nouveaux modèles lancés à des rythmes très (trop ?) rapides et aux nouveautés trop fragiles.

L'innovation ne se joue plus que par petites touches pour des tarifs toujours plus élevés en haut de gamme tandis que le milieu et l'entrée de gamme mutliplient à foison les références, au risque de perdre le consommateur.

Dans ce contexte, les ventes de téléphones portables sont à la peine et le cabinet d'études Canalys observe une baisse de 9% sur le troisième trimestre 2022, soit un volume d'un peu moins de 300 millions d'unités, représentant la pire période estivale depuis 2014.

Trimestre en berne

Samsung reste leader avec 22% de part de marché, à peu près comme l'an dernier à la même époque, et Apple reste la seule marque à connaître une progression de sa part de marché, passant de 15% à 18% grâce à des ventes d'iPhone soutenues (et un lancement des iphone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max précoce, dès mi-septembre, ce qui a permis d'engranger du volume en fin de trimestre).

Evolution des parts de marché des principaux fabricants de smartphones

Les fabricants chinois de smartphones marquent une pause dans leur croissance, alors que leur marché domestique souffre d'un fort ralentissement économique et rend les conquêtes internationales plus incertaines.

Maintenir ses parts de marché

Globalement, les fabricants de smartphones ont vu leurs stocks s'accumuler sur le mois de juillet mais ils ont réussi à en écouler une partie grâce à des promotions agressives. Il leur faut toutefois adapter leur stratégie tarifaire, les évolutions de prix se faisant de plus en plus remarquer.

La prudence reste de mise alors que le dernier trimestre et même début 2023 ne semblent pas très favorables à une remontée de la demande. Chacun va tenter de consolider ses positions et les consommateurs vont attendre de belles remises sur les fêtes de fin d'année avant de se décider à renouveler éventuellement leur équipement.