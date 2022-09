iPhone 14 : la demande pas à la hauteur des attentes ?

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus empruntent beaucoup à la génération précédente iPhone 13, même si les véritables innovations sont en fait cachées sous la coque. Cela permet de différencier plus nettement les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et de tenter d'attirer le public vers ces modèles plus lucratifs.

Apple espérait augmenter la production de ses nouveaux iPhone à la faveur d'une demande plus soutenue mais cela ne semble finalement pas se matérialiser. Selon Bloomberg, la firme renoncerait à augmenter de 6 millions d'unités son volume prévu pour la fin d'année.

Elle s'en tiendra donc à une commande globale de 90 millions d'exemplaires, grosso modo au même niveau que l'an dernier avec les iPhone 13. Les innovations présentées début septembre n'auront pas suffi à bousculer son propre marché mais permettent tout de même de maintenir la demande face à l'univers Android.

Les iPhone 14 Pro plébiscités

Apple n'y perd pas forcément au change car l'incitation vers les modèles plus onéreux semble fonctionner : les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont bien les variantes rencontrant le plus de succès malgré leur tarif dépassant largement les 1000 € et pouvant grimper jusqu'à plus de 2000 € pour les configurations les plus relevées.

Les nouveautés introduites sont conséquentes avec l'arrivée du Dynamic Island, cette pilule protéiforme affichant des informations pertinentes sans envahir l'écran, l'ajout d'un appareil photo grand angle 48 mégapixels ou les performances apportées par le processeur mobile Apple A16 Bionic gravé en 4 nm, sans compter les exclusivités de iOS 16 comme l'écran Always On (écran toujours allumé).

De fait, les iPhone 14 standard, avec leur encoche, leur puce restée à l'Apple A15 de la génération précédente et certaines fonctions de iOS 16 réservées aux Pro, laissent un petit goût de déjà-vu qui peut jouer contre eux.

Cela n'empêche pas les grands fournisseurs habituels de connaître une baisse de forme en Bourse, faute d'opportunités supplémentaires. L'une des causes de la non-matérialisation de l'augmentation de la demande viendrait du marché chinois touché par un ralentissement économique.

L'inflation et les incertitudes pèsent sur les ventes

Les ventes d'iPhone 14 en Chine sur les trois premiers jours de lancement auraient été inférieures de 11% à celles de son prédécesseur, selon les analystes de Jeffries cités par Bloomberg.

L'inflation et les incertitudes économiques (mais aussi politiques et stratégiques) induites par le conflit entre l'Ukraine et la Russie continuent également de peser sur l'ensemble du marché des smartphones et plus largement des produits électroniques.

Les difficultés d'approvisionnement sont aussi en cause, même si la situation s'est bien améliorée par rapport aux années 2020 et 2021, mais le coup de frein sur la demande à la suite des tensions économiques empêchent de profiter de la reprise qui était espérée après la pandémie.