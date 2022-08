WiFi 7 : Intel s'y mettra après les autres, même pas peur

| Source : ET News

Le WiFi 6E, qui permet d'exploiter une troisième bande de fréquences en 6 GHz, n'est pas si vieux mais il est déjà question de l'arrivée du WiFi 7 ou WiFi 802.11be qui double les débits, améliore les temps de latence et renforce la stabilité des connexions.

Si l'exploitation débutera véritablement à partir de 2023 (et deviendra plus mainstream en 2024), les grands concepteurs de puces sans fil comme MediaTek et Qualcomm ont déjà annoncé leurs premiers produits commerciaux.

Le groupe de San Diego a même annoncé une solution FastConnect 7800 qui permettra de proposer du WiFi 7 dans les smartphones et tablettes de prochaine génération.

Pour ce qui est d'Intel, impliqué également dans la conception de solutions WiFi pour PC portables et de bureau, l'introduction des premiers produits compatibles ne devrait pas intervenir avant 2024.

Le WiFi 7 dans les PC, c'est pour 2024

Eric McLaughlin, vice-président en charge des solutions wireless d'Intel, a confirmé le calendrier en indiquant que les certifications auprès du consortium WiFi Alliance sont en cours en vue d'un premier équipement des PC en 2024 et une commercialisation plus large en 2025.

Intel se cale en fait sur la date officielle de disponibilité de la norme 802.11be finale, prévue pour début 2024, tandis que les autres acteurs commercialisent dès à présent des équipements utilisant les versions préliminaires du WiFi 7 et qui pourront être mises à jour plus tard.

Ce timing pourra éventuellement être accéléré en fonction de l'état d'avancement de la normalisation de la prochaine évolution du WiFi. La firme de Santa Clara prend un risque calculé en laissant d'autres acteurs réaliser leurs annonces WiFi 7 en amont mais elle peut compter sur la domination de ses solutions intégrées proposées avec ses processeurs dans l'espace de PC (portables et de bureau)