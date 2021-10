Wondershare DemoCreator est un logiciel de création et d’édition vidéo qui permet l’enregistrement et le montage de séquences vidéo orientées pour l’enseignement à distance, pour faire des tutoriels, des présentations, des clips vidéo simples, etc.

Peu importe votre niveau d’expérience, le logiciel propose une interface simple à prendre en main. Comme à son habitude, Wondershare met à disposition des tutoriels et des guides explicatifs pour les utilisateurs afin d’avoir une maîtrise plus rapide des fonctionnalités disponibles.

Grâce au logiciel vous pouvez enregistrer ce qui se passe sur votre écran dans son intégralité ou dans une zone définie. Il est également en mesure d’enregistrer votre webcam ainsi que le flux audio de votre microphone. Vous avez la possibilité de capturer aussi les sons de votre ordinateur.

Une fois que vous avez fait vos enregistrements, DemoCreator vous propose un montage vidéo pertinent avec vos rushs et d’éditer votre vidéo sur une timeline multi-pistes. Vous pouvez découper, déplacer et supprimer que ce soit des vidéos ou de l’audio. On peut ajouter des effets spéciaux ou encore des titres, de la musique, des images, etc. Dans l’ensemble, les éléments de base essentiels sont accessibles et assez faciles à insérer dans votre montage.

Vous avez la possibilité d’enregistrer sous plusieurs formats et résolutions d’images : MOV, GIF, MP4, etc.

DemoCreator est développé par l’éditeur Wondershare, ils ont déjà sorti plusieurs logiciels comme Filmora, PDFelement, EdrawMax, UniConverter, etc. La version de démonstration de DemoCreator est disponible et permet de tester le logiciel, ce dernier laissant alors un filigrane sur toutes les vidéos créées.

Vous avez la possibilité d’acheter un abonnement annuel ou à vie. Le logiciel Wondershare DemoCreator est au prix de 31,99 € (HT) par an ou 55,99 € (HT) à vie.



