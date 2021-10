L'entreprise Wondershare a été fondée en 2003, elle est spécialisée dans la création de logiciels sur la créativité et la productivité comme PDFelement ou encore sur l'utilité comme avec les logiciels Recoverit, Dr.Fone ou MobileTrans.

Le logiciel Wondershare Dr.Fone Toolkit est l’outil idéal face aux problèmes fréquents qui peuvent rendre un smartphone inutilisable comme la perte de données, le plantage du système ou encore le déverrouillage de l’écran impossible.

Il est composé de plusieurs programmes avec différentes fonctionnalités regroupées ensemble, il permet la récupération de données mobiles, le transfert de données entre différents systèmes et plateformes de téléphone comme Android et iOS, la sauvegarde et la restauration de données mobiles, la suppression définitive des données mobiles, le déverrouillage d’un appareil, la réparation des erreurs système, la réparation des erreurs détectées dans iTunes ou encore le transfert et la restauration des applications sociales comme WhatsApp.

Dr.Fone Toolkit est accessible pour tout public, que vous soyez néophytes ou utilisateurs chevronnés. Il suffit simplement de suivre étape par étape les instructions à l’écran et donc aucune connaissance avancée en informatique n’est nécessaire. De plus, il propose une interface très intuitive et est disponible sur ordinateurs et appareils mobiles.

Prenons par exemple, la fonction récupération de données. Pour ce faire, il suffit de connecter sur votre PC votre smartphone (ici un Xiaomi Mi Note 10).

Une fois connecté, si c’est la première fois, Dr.Fone, vous demande d’effectuer quelques manipulations sur votre smartphone pour activer le mode développeur et donc le mode débogage USB.

Ensuite, l’application va analyser l’espace de stockage de votre mobile pour vous afficher l’ensemble des données qu’il aura trouvé.

Pour finir, il suffit de sélectionner les photos ou les données que vous souhaitez récupérer et Dr.Fone se charge d’effectuer la tâche. Rien de bien compliqué, il suffit de suivre les étapes qui sont vraiment très bien détaillées.

Prenons un deuxième exemple comme la récupération du système. Petite remarque, si vous n’avez jamais utilisé un des programmes du logiciel, Dr.Fone va télécharger l’application ce qui peut prendre plusieurs secondes en fonction de votre connexion.

Vous passez ensuite sur un écran qui indique les réparations qu’il peut faire comme les dommages au système, un écran noir, un échec de mise à jour, coincé sur le logo, etc.

Ensuite, vous devez sélectionner votre modèle en étant le plus précis possible pour éviter de vous rajouter des problèmes supplémentaires.

Pour finir, il ne reste plus qu’à suivre les étapes qu’il indique comme éteindre votre smartphone, appuyer et maintenir le bouton réduction du volume + le bouton "Power" + le bouton "Home" puis appuyer sur le bouton d’augmentation de volume pour passer en mode de téléchargement.



La version d’essai vous permet de tester toutes les fonctionnalités du logiciel pour voir s’il vous convient, sans avoir cependant la possibilité de finaliser l’opération. Pour ce faire, il faudra basculer sur la version payante. Plusieurs formules sont alors proposées :



Signalons également que Wondershare propose de nombreux autres logiciels comme Filmora, Recoverit, PDFelement, UniConverter, etc.