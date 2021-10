Wondershare est une entreprise fondée en 2003 spécialisée dans la création de logiciels sur la créativité telle qu'avec ses logiciels Filmora ou PixStudio, sur la productivité comme avec PDFelement ou EdrawMax ou encore sur l'utilité telle que'avec Recoverit, Dr.Fone ou MobileTrans.

Le transfert de données, toute personne y est un jour confrontée notamment lors d'un changement de smartphone ou encore lorsque l'on souhaite effectuer une sauvegarde pour prévenir toute perte accidentelle due à un vol, une panne ou un retour en garantie.

Cette tâche n’est pas forcément facile en fonction du mobile que l’on possède, voire même parfois impossible à cause des différentes marques. C’est à ce moment-là qu’intervient le logiciel spécialisé Wondershare MobileTrans.

L’une des principales qualités de MobileTrans est sa compatibilité avec tout type de smartphone, que ce soit Android ou iOS, mais aussi sur PC ou Mac. Les étapes sont souvent très simples, il suffit de sélectionner le type de données que vous souhaitez déplacer et dans quel sens et d'un simple clic l’opération est terminée. En fonction de la quantité de données à transférer, l’opération peut durer plusieurs minutes voire même dépasser une heure.

De plus, grâce au logiciel, vous avez par exemple la possibilité de transférer vos données WhatsApp d’Android vers iPhone facilement (ou inversement). Pour ce faire, il suffit simplement de sélectionner Transférer WhatsApp, de brancher vos deux smartphones sur votre PC, de bien sélectionner le sens de transfert de données et de lancer l’opération. L'opération est également rapide et vous fera gagner pas mal de temps.





Wondershare MobileTrans est également disponible directement sur votre mobile. Il permet de pouvoir effectuer le transfert de photos ou de vidéos de mobiles Android à Android, d’iPhone à iPhone ou même de transférer des applications et ses contacts.

Pour finir, vous avez aussi la possibilité de faire une sauvegarde de votre mobile sur votre PC, pour faire un backup des images, des vidéos ou par exemple des contacts qui se trouve sur votre mobile. Pour cela, il suffit de sélectionner ce que l'on veut sauvegarder et de lancer la sauvegarde.

Étant donné que l'on peut sauvegarder son smartphone vers son PC, on peut tout aussi bien restaurer ses données du PC vers le smartphone. Il suffit de procéder de la même manière que l'on vient de procéder, en sélectionnant les catégories que l'on veut restaurer.



Pour profiter pleinement du logiciel mis à disposition par l'entreprise Wondershare, vous avez le choix entre un abonnement annuel ou à vie pour Wondershare MobileTrans au tarif de 29.95 € par an ou 39.95 € à vie pour pouvoir effectuer le transfert de données entre smartphones ou le transfert de Whatsapp, ou bien si vous souhaitez accéder à toutes les fonctionnalités de transfert à 39,95 € par an ou 49,95 €. Vous pouvez également profiter d'une version Mac sans aucun tracas.



Signalons également que Wondershare propose de nombreux autres logiciels comme Filmora, Recoverit, PDFelement, UniConverter, etc.