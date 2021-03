Xiaomi Mi 11 Lite 4G et 5G : les smartphones fins et bien équipés

Si l'accent était mis sur les modèles premium Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, Xiaomi avait aussi en réserve les smartphones Mi 11 Lite 4G et 5G de moins de 7 mm d'épaisseur et à la fiche technique équilibrée.

Lors de sa conférence de presse, Xiaomi a passé du temps à vanter les mérites de ses smartphones premium Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, notamment sur une partie photo que le fabricant ne craint plus de comparer à celle de vrais appareils photo.

Mais il n'oublie pas aussi les propositions plus abordables pour sa série de référence Xiaomi Mi 11 avec l'arrivée des smartphones Xiaomi Mi 11 Lite en version 4G et 5G. Conservant toujours le design de la gamme, et notamment l'anneau autour du capteur principal, les deux modèles jouent la carte de la finesse et de la polyvalence.

Pour la finesse, ce sera donc moins de 7 mm d'épaisseur pour un poids descendu sous les 160 g, ce qui ne les empêche pas d'aborer un grand affichage plan 6,55 pouces AMOLED FHD+ aux bordures fines et avec verre protecteur Gorilla Glass 6.

L'affichage est compatible TrueColor 10-bit et capable d'afficher plus d'un milliard de couleurs et respecte l'espace colorimétrique DCI-P3. On notera également un rafraîchissement 90 Hz et un échantillonnage tactile atteignant 240 Hz.

Les Xiaomi Mi 11 Lite exploitent un SoC Snapdragon 732G pour la version 4G et le nouveau SoC Snapdragon 780G gravé en 5 nm pour le modèle 5G, avec RAM LPDDR4x et stockage UFS 2.2.

A l'arrière, on trouvera un même ensemble de trois capteurs avec module principal 64 megapixels, ultra grand angle de 8 megapixels et capteur macro 5 megapixels, tandis que le capteur photo avant, logé dans un poinçon, est de 20 megapixels.

Si les smartphones Mi 11 Lite sont très fins, ils n'en embarquent pas moins une batterie de 4250 mAh avec charge rapide 33W.

Les deux modèles seront commercialisés en Europe et les prix ont été dévoilés : 299 € pour le Xiaomi Mi 11 Lite 4G et 369 € pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G (à confirmer pour le marché français).