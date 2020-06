Xiaomi Mi Watch Revolve : la version internationale de la montre connectée Mi Watch Color ?

Le segment des montres connectées se porte très bien et même s'il reste très largement dominé par l'Apple Watch, les principaux acteurs y trouvent de la croissance malgré une profusion de modèles à très bas prix.

Après avoir démarré par les bracelets connectés Mi Band et supporté des marques (comme Huami et les montres Amazfit) dans son écosystème de produits électroniques, le groupe Xiaomi a lancé une première montre connectée sous sa propre marque avec une Mi Watch au boîtier carré, suivi d'une Mi Watch Color au design rond.

Cette dernière a été annoncée en Chine mais n'a pas encore été proposée au-delà. Elle est doté d'un affichage 1,39 pouce AMOLED 454x454 pixels avec deux boutons latéraux et un cardiofréquencemètre optique au dos.

Utilisable au quotidien ou pour le sport avec sa dizaine de modes sportifs et son boîtier étanche 5 ATM, elle exploite un SoC Snapdragon Wear 3100 et offre une autonomie de 14 jours, tout en proposant un module GPS, du NFC, un baromètre et du Bluetooth 5.0.

Le site XDA Developers a trouvé une référence dans l'application mobile Mi Watch concernant une montre Mi Watch Revolve qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Mi Watch Color et pourrait donc être son nom officiel hors de Chine.

La montre, sous ce nom, a déjà fait l'objet d'une présentation sur Youtube après avoir été achetée sur AliExpress pour 90 €. Elle pourrait donc être prochainement présentée officiellement en Europe et distribuée sous cette appellation.

XDA Developers a également trouvé dans l'application une référence à un bracelet Mi Smart Band 4C qui pourrait être le Redmi Band annoncé au mois d'avril.

