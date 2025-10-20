Amazon pousse ses pions encore plus loin dans le secteur de la santé. Le géant du e-commerce a annoncé le lancement de distributeurs automatiques de médicaments sur ordonnance, directement intégrés à ses cliniques One Medical, un service de santé d’Amazon offrant des consultations médicales en ligne et en clinique via abonnement ou paiement à la visite. Le déploiement commencera dès décembre 2025 dans plusieurs quartiers de Los Angeles, notamment à Beverly Hills et West Hollywood, avec l'ambition de s'étendre rapidement à d'autres localités dès 2026.

Comment fonctionnera ce nouveau service ?

Le principe est celui d'une pharmacie automatisée, conçue pour être aussi simple que possible. Après la consultation, le médecin envoie l'ordonnance à Amazon Pharmacy. Le patient n'a plus qu'à valider et payer sa commande via l'application Amazon sur son smartphone.

L'application génère alors un QR code unique. Un simple scan à la borne suffit pour que la machine délivre les médicaments en quelques minutes à peine. Chaque transaction est bien sûr validée en amont par un pharmacien diplômé à distance, qui reste joignable par vidéo pour toute question ou conseil, assurant ainsi un service sécurisé et personnalisé.

Crédits : Amazon

Quels médicaments seront disponibles ?

Ces distributeurs ne contiendront pas tout l'arsenal d'une pharmacie classique. Ils seront approvisionnés avec des centaines de médicaments couramment prescrits, comme des antibiotiques, des inhalateurs ou encore des traitements pour l'hypertension artérielle. L'inventaire sera d'ailleurs spécifiquement adapté aux habitudes de prescription de chaque cabinet médical pour répondre au plus près des besoins des patients.

Il y a cependant des limites claires. L'inventaire sera adapté, bien que les médicaments nécessitant une réfrigération et les substances contrôlées en soient exclus. Cette sélection rigoureuse vise à couvrir les besoins les plus immédiats et les plus courants tout en garantissant une sécurité maximale.

Clinique One Medical Amazon à Bethesda, dans le Maryland.

Crédits : Wikipedia

Pourquoi Amazon lance-t-il cette offensive ?

L'initiative répond à un problème de santé publique bien réel : aux États-Unis, près d'un tiers des ordonnances ne sont jamais honorées par les patients. Selon Hannah McClellan, vice-présidente d'Amazon Pharmacy, le simple fait de devoir se rendre dans un autre lieu après une consultation est un frein majeur pour beaucoup.

En rapprochant le point de dispensation du lieu de soin, Amazon espère améliorer l'observance des traitements et simplifier le parcours de soin. Cette stratégie arrive à un moment critique pour les pharmacies traditionnelles comme Rite Aid, CVS ou Walgreens, qui font face à de nombreuses fermetures de points de vente et à une concurrence croissante.