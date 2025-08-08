Longtemps un rêve pour de nombreux conducteurs, l'accès à un contenu multimédia varié sur Android Auto devient une réalité. Fini le temps où il fallait se contenter de ruser avec des solutions peu fiables. Deux applications open source viennent bousculer les restrictions imposées par Google, permettant de transformer l'écran de votre voiture en un véritable centre de divertissement, idéal pour occuper les passagers ou s'évader le temps d'une pause sur une aire d'autoroute.

NewPipe, l'alternative à Youtube qui s'invite à bord

NewPipe, l'application réputée pour son absence de publicités et le respect de la vie privée, a franchi une étape majeure en devenant nativement compatible avec Android Auto. Grâce à sa dernière mise à jour, vous pouvez accéder directement à vos playlists YouTube, à votre historique de visionnage et au moteur de recherche depuis l'interface de votre voiture. Si la lecture vidéo est encore en développement, cette intégration permet déjà d'écouter vos contenus audio préférés sans nécessiter de compte Google. NewPipe ne se limite pas à YouTube et supporte également d'autres plateformes comme SoundCloud, PeerTube et Bandcamp.

Crédits : NewPipe

Fermata Auto, le lecteur multimédia tout-en-un

Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, mentionnons également l'application Fermata Auto, qui s'impose comme la solution ultime. Elle est conçue pour transformer Android Auto en un lecteur multimédia complet, capable de :

Lire des vidéos YouTube sans publicité.

Accéder à des flux IPTV via une simple liste M3U.

Lire des fichiers audio et vidéo depuis une clé USB ou un disque dur.

Naviguer sur le web grâce à un navigateur intégré.

Fermata Auto inclut même des fonctionnalités avancées comme la gestion des sous-titres ou l'ajustement de la vitesse de lecture, faisant de l'écran de votre voiture un outil de divertissement très polyvalent.

La sécurité avant tout, une règle d'or

Qui dit vidéo dans la voiture, dit vigilance. Les développeurs de ces applications sont clairs : ces fonctionnalités ne doivent être utilisées que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Les restrictions de Google, qui interdisent la lecture vidéo en conduisant, visent à éviter toute distraction dangereuse. Ces outils sont donc parfaits pour les pauses sur une aire de repos ou occuper les passagers, mais ne doivent en aucun cas être utilisés par le conducteur lorsque la voiture est en mouvement.

Comment installer ces applications

Ces applications n'étant pas disponibles sur le Google Play Store, une petite manipulation est nécessaire pour en profiter. Voici les étapes générales :

1. Activer le mode développeur sur Android Auto : Dans les paramètres d'Android Auto sur votre téléphone, tapotez plusieurs fois sur le numéro de version jusqu'à ce que le mode développeur soit activé.

2. Autoriser les sources inconnues : Dans les paramètres de votre téléphone, recherchez "Installation d'applis inconnues" et autorisez votre navigateur web à installer des applications.

3. Télécharger et installer : Rendez-vous sur le site officiel de NewPipe ou de Fermata Auto pour télécharger le fichier d'installation (APK) et procédez à l'installation.

Une fois ces étapes validées, les applications apparaîtront dans votre interface Android Auto, prêtes à être utilisées.