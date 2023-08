Après moult rumeurs détaillant les caractéristiques et le design de la série iPhone 15, l'heure sera bientôt à la présentation officielle. La production aurait déjà démarré chez les assembleurs et Apple préparerait un volume similaire à celui de l'iPhone 14 (autour de 85 millions d'unités produites) l'an dernier pour la fin de l'année, même si des doutes subsistent quant à l'attrait du nouveau modèle.

Logiquement, l'officialisation de la série iPhone 15 et des gadgets qui accompagneront son lancement interviendra en sepembre prochain, comme chaque année.

Mais quand précisément ? Les petites habitudes d'Apple permettent peut-être de préciser le jour. Le site 9to5Mac plaide pour le 13 septembre 2023 d'après des informations obtenues selon lesquelles les salariés sont priés de ne pas prendre de congés durant cette période.

Un lancement conforme aux habitudes d'Apple ?

Si l'iPhone 14 avait été annoncé dès le début du mois de septembre 2022, cela s'était joué un mercredi, contrariant les habitudes d'une annonce durant un mardi. Le 13 septembre tombe ici encore sur un mercredi, consolidant le nouveau schéma de lancement.

Si la présentation officielle des iPhone 15 et iPhone 15 Pro a bien lieu mercredi 13 septembre 2023, alors les précommandes pourraient démarrer le 15 septembre suivant, pour une commercialisation effective le 22 septembre.

Il reste possible que les iPhone 15 Pro soient lancés un peu plus tardivement. Des rumeurs avaient évoqué des problèmes de fabrication au niveau de l'écran à bordures affinées qui pourraient retarder la disponibilité des modèles Pro. Ou bien Apple lancera toute la série en une fois mais il faudra s'attendre à des pénuries au lancement.

L'iPhone 15 saura-t-il encore convaincre ?

La série iPhone 15 présentera plusieurs nouveautés communes comme le Dynamic Island sur tous les modèles et le remplacement du port Lightning par une connectique USB-C pour se conformer à la réglementation européenne l'imposant à partir de 2024.

La distinction entre versions standard et modèles Pro devrait être toujours plus manifeste, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max profitant d'écrans aux bordures affinées et toujours avec l'Always On Display mais aussi du processeur Apple A17 Bionic gravé pour la première fois en 3 nm, sans compter une partie photo encore optimisée.