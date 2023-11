L'événement Scary Fast du 30 octobre a permis de découvrir la nouvelle génération de processeurs ARM Apple M3 qui va se diffuser dans l'ensemble des machines Apple ces prochaines trimestres.

La firme a annoncé les puces M3, M3 Pro et M3 Max qui se retrouveront dans quelques jours dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi que dans un nouvel iMac 24 pouces qui passe ainsi de la puce M1 directement à la puce M3.

Contrairement à ses habitudes prises depuis le début de la mise en place de la stratégie Apple Silicon, le géant californien n'a pas débuté le cycle de la puce M3 par les MacBook Air ou par un MacBook Pro 13.

Tout pour l'Apple A17 Pro des iPhone

Pour le journaliste Mark Gurman, ce changement est associé aux faibles volumes de puces gravées en 3 nm disponibles pour cette première génération fournie par le fondeur taiwanais TSMC.

L'essentiel de la production de puces gravées en 3 nm étant reservée pour le SoC Apple A17 Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, Apple a choisi des produits générant de moindre volume pour démarrer le cycle de la puce Apple M3.

Le journaliste relève que les puces M3 et M3 Pro ne font pas progresser énormément les performances par rapport à la génération précédente (et plusieurs comparatifs d'Apple se sont faits avec des puces M1 Pro pour doper les variations de pourcentage), tandis que la puce Apple M3 Max semble pouvoir rivaliser avec la puce M2 Ultra des plus grosses machines de la firme à la pomme.

La puce Apple M3 Ultra se fait désirer

Et justement, quand verrons-nous débarquer une puce Apple M3 Ultra ? Mark Gurman indique qu'Apple commence tout juste à tester ce processeur qui prendra place dans de nouvelles versions du Mac Studio (en cours de développement) et peut-être du Mac Pro (si développement il y a, il est encore très discret), sans doute l'an prochain.

2024 verra également arriver de nouveaux MacBook Air 13 et 15 en M3, ainsi qu'un Mac Mini mis à jour, une fois que les volumes de production de puces gravées en 3 nm seront plus importants.