Disponible uniquement sur le web jusqu'au 23 décembre, le forfait spécial 15 Go d'Auchan Télécom va à l'essentiel. C'est l'opportunité idéale, à l'approche des fêtes de fin d'année, pour ceux qui cherchent l'efficacité tout en préservant leur budget.

Que ce soit pour le premier smartphone d'un adolescent ou pour un usage quotidien modéré, cette offre combine la liberté du sans engagement avec la tranquillité d'esprit : une enveloppe data confortable en France comme en Europe, et surtout, la garantie de ne jamais payer de frais cachés ni de hors-forfait.

➡️ Prix : 3,99 € / mois.

➡️ Engagement : sans engagement (vous êtes libre de changer quand vous voulez).

➡️ Date limite : disponible jusqu'au 23 décembre inclus.

? Détails des services inclus



Voici ce que vous obtenez pour ce tarif :

1. Depuis la France métropolitaine

Internet : 15 Go en 4G (débit réduit au-delà).

(débit réduit au-delà). Communications : appels, SMS et MMS illimités.

2. Depuis l'Europe et les DOM

Internet : 15 Go utilisables depuis ces zones (hors Suisse et Andorre, débit réduit au-delà).

utilisables depuis ces zones (hors Suisse et Andorre, débit réduit au-delà). Communications : appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France.

Les ➕



Cette offre met l'accent sur la maîtrise du budget :

➡️ Pas de hors-forfait data : une fois l'enveloppe Internet consommée, la vitesse ralentit mais vous ne payez pas plus cher.

➡️ Carte SIM à petit prix : facturée seulement 1 € à la souscription (au lieu des 10 € souvent pratiqués ailleurs).

➡️ Bonus : la carte SIM est offerte si vous achetez un nouveau mobile avec le forfait.

➡️ Pas de frais cachés.





⚡️Découvrir la série limitée Auchan Télécom 15 Go 4G à 3,99 €/mois jusqu'au 23/12⚡️



