Jusqu'au 23 décembre, NRJ Mobile propose une offre imbattable pour ceux qui cherchent un mini-forfait : 6 Go 4G pour 2,49 €/mois, sans engagement.

? Les détails du forfait :

1. Internet mobile



En France : 6 Go en 4G. Pas de hors forfait si vous dépassez les 6 Go. Le débit est simplement réduit jusqu'au mois suivant.

En Europe et DOM : + 6 Go dédiés. Contrairement à beaucoup de forfaits, cette enveloppe s'ajoute à celle de la France.

2. Communications



Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l'Union Européenne et les DOM.

? Pourquoi choisir cette offre ?

Le prix dérisoire : à moins de 2,50 €, c'est l'un des tarifs les plus bas du marché pour un forfait incluant de la data. Pas de frais cachés : le débit réduit au-delà de 6 Go garantit la maîtrise du budget. Flexibilité : c'est sans engagement, vous êtes libre de changer quand vous voulez. Carte SIM à moitié prix : elle est facturée 5 € à la commande au lieu du tarif standard de 10 €. Le forfait d'appoint idéal : pratique si vous cherchez un forfait minime pour les enfants, ados ou grands-parents.





⚠️ Attention : ce forfait est une série limitée valable uniquement pour l'ouverture d'une nouvelle ligne jusqu'au 23 décembre inclus.

➡️ Découvrir la Série Limitée de Noël NRJ Mobile 6 Go 4G à 2,49 €/mois

Et si vous cherchez des forfaits plus conséquents, voici les autres bons plans mobile du moment :