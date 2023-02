L'irruption du robot conversationnel ChatGPT en novembre dernier a immédiatement attiré l'attention des médias et du public, attirés par sa capacité apparente à pouvoir répondre à n'importe quelle requête en langage naturel.

Le service a attiré en quelques semaines des dizaines de millions de personnes, soit un rythme jamais vu, même pour des réseaux sociaux, et laisse entrevoir d'énormes possibilités en matière d'automatisation de tâches et créativité dans les métiers d'écriture.

Après la hype, les limites du système d'intelligence artificielle sont rapidement apparues, de la disparition de la notion de fiabilité des informations énoncées à l'utilisation potentiellement frauduleuse pour tricher aux examens ou produire des fake news en quantités astronomiques.

ERNIE, l'alternative chinoise à ChatGPT

Malgré tout, un pas a été franchi et les grands moteurs de recherche devraient intégrer un agent conversationnel sous peu. Microsoft investit massivement dans OpenAI, créateur de ChatGPT, en espérant intégrer ses technologies IA dans ses produits, de Bing à Office en passant par Azure, tandis que Google vient de dévoiler son propre robot conversationnel, Bard, qui formulera des réponses en langage naturel.

En Chine, où l'on n'a pas accès à ChatGPT mais pour laquelle l'intelligence artificielle est le nouveau Graal, on prépare aussi sa révolution. Le groupe chinois Baidu a confirmé l'arrivée de son propre agent conversationnel, ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), pour le mois de mars 2023 en cherchant à battre les sociétés occidentales sur ce terrain.

Issu d'un projet de développement monté en 2019, ERNIE a évolué depuis et la troisième génération saura composer du texte (même des poèmes) ou générer des images à partir d'une description textuelle, comme DALL-E 2, l'autre création d'OpenAI pour créer des dessins.

Comme ChatGPT, l'IA de Baidu exploite les quantités de données récupérées d'Internet pour alimenter son modèle de langage et composer des réponses se voulant pertinentes aux requêtes des utilisateurs.

Poussée de fièvre dans l'IA chinoise

Si la firme ne dévoile pas encore l'interface d'ERNIE, elle indique que l'IA sera évolutive et pourra apprendre de nouvelles tâches. L'annonce de l'arrivée de cette création de Baidu a fait exploser son cours en Bourse qui a connu une progression de 16%.

Plusieurs entreprises chinoises liées au secteur de l'intelligence artificielle ont aussi connu des hausses rapides de leur cours en Bourse même sans être directement associées à des travaux sur les IA conversationnelles.

L'intelligence artificielle est un domaine stratégique pour la Chine qui pousse de multiples initiatives et tente de prendre l'ascendant face aux Etats-Unis. Freiner cet engouement est d'ailleurs l'une des causes des restrictions commerciales US sur les puces de dernière génération nécessaires au fonctionnement des IA, civiles comme militaires.