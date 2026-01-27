Conçue pour ceux qui veulent "la fibre, rien que la fibre", la B&You Pure Fibre est une box ultra-rapide et sans engagement, idéale pour le streaming 4K, le gaming et le télétravail intensif, le tout avec en ce moment les frais de mise en service offerts pour un démarrage sans frais caché.

Prix et conditions

Tarif : 24,99 €/mois .

. Engagement : aucun (liberté totale).

Frais de mise en service : offerts (via remboursement de 48 €, voir conditions plus bas) ⬇️

Performances techniques

L'offre se distingue par l'intégration des dernières technologies réseau :

Débit descendant : jusqu'à 2 Gb/s (téléchargement).

(téléchargement). Débit montant : jusqu'à 900 Mb/s (envoi).

(envoi). Technologie WiFi : WiFi 7 bi-bande (la dernière norme pour une stabilité maximale).

(la dernière norme pour une stabilité maximale). Option WiFi : répéteur WiFi 7 disponible pour +4 €/mois.

Les services inclus

➡️ Installation fibre : gratuite à votre domicile.

➡️ Livraison de la box : gratuite en point relais.

➡️ Support : assistance 24h/24 via l'application (et par téléphone durant les 2 premiers mois).

Ce qu'il faut savoir

L'offre de remboursement des frais de mise en service (48 €) est soumise à quelques conditions :

1. Portabilité obligatoire : vous devez demander la conservation de votre numéro de ligne fixe actuelle.

2. Délai : le remboursement intervient par virement sous 8 semaines après validation de votre demande.

3. Éligibilité : offre réservée aux nouvelles souscriptions effectuées à partir du 26 janvier 2026.

⚡️Découvrir la B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois avec mise en service offerte⚡️





