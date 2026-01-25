La RED box Fibre se positionne comme l'une des solutions les plus compétitives du marché avec un tarif fixe de 22,99 € par mois (tarif de base sans option) et sans engagement, vous offrant une flexibilité totale. Point fort majeur de cette proposition : la mise en service est offerte sur simple demande en ce moment, vous permettant ainsi de réaliser une économie substantielle dès le premier jour de votre abonnement.

Une connexion fibre performante et évolutive

Avec l'équipement SFR box 7 inclus par défaut, vous profitez de débits symétriques allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, le tout propulsé par le WiFi 5. C'est la configuration idéale pour le télétravail, le gaming ou le streaming en 4K.

➡️ Option Boost : pour seulement 2 € de plus par mois, vous pouvez passer à la vitesse supérieure avec un débit de 2 Gb/s partagés et profiter de la technologie WiFi 6, plus stable et plus rapide pour connecter de nombreux appareils simultanément.

Téléphonie et services inclus

Vous bénéficiez des appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays, mais aussi vers les mobiles en France. De plus, RED by SFR facilite votre transition en remboursant jusqu'à 100 € sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur d'accès, rendant le changement d'opérateur totalement gratuit.

La télévision à la carte

RED propose la télévision en option pour ne payer que ce que vous consommez réellement :

Sans décodeur : vous profitez gratuitement de l'application RED TV sur smartphone et tablette.





Avec décodeur Connect TV (+3 €/mois) : pour visionner vos programmes directement sur votre téléviseur.





Bouquets chaînes : vous avez le choix entre le pack de base de 35 chaînes ou un accès étendu à 100 chaînes pour 2 € supplémentaires par mois.

Un démarrage sans frais : la mise en service offerte

L'aspect le plus attractif de cette offre réside dans la gratuité des frais d'installation. Alors que la plupart des opérateurs facturent environ 49 € pour l'ouverture de la ligne, RED by SFR vous propose la mise en service offerte sur demande. En cumulant cela avec le remboursement de vos anciens frais de résiliation, vous passez à la fibre sans débourser un centime au départ.

⚡️Découvrir la RED box Fibre à 22,99 €/mois + mise en service offerte⚡️

Et voici quelques autres offres fibre intéressantes proposées en ce moment chez les autres opérateurs :