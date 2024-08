Lancés par Samsung et Huawei en 2019, les smartphones pliants deviennent de plus en plus perfectionnés. L'année 2023 a d'ailleurs vu un nombre record de lancements de smartphones pliables avec davantage d'options, plus abordables et avec des écrans extérieurs plus grands qui permettent d'utiliser des applications sans avoir à les ouvrir. On pense particulièrement au Samsung Galaxy Z Flip5, au Razr 40 Ultra de Motorola, au OnePlus Open, ou encore au Google Pixel Fold, qui propose également une nouvelle fonction de traduction qui exploite à la fois l'écran externe et l'écran interne.

Les inconvénients du smartphone pliable

On l'a bien remarqué, les smartphones pliables sont coûteux et comportent certains inconvénients par rapport aux modèles classiques. L'utilisation fréquente du second écran peut en effet affecter l'autonomie de la batterie, et certains modèles paraissent encombrants et pas toujours évidents à utiliser lorsqu'ils sont fermés en raison de leur design.

Les caméras des smartphones pliables ne sont généralement pas aussi performantes que celles des modèles haut de gamme. Elles offrent souvent des capacités limitées en termes de résolution, de traitement d’image et de performance en faible luminosité, en raison des compromis nécessaires pour intégrer les mécanismes de pliage.

De plus, même si les smartphones pliables actuels sont plus robustes que leurs prédécesseurs, la présence de charnières et d'écrans pliables les rend toujours plus vulnérables que les smartphones classiques. La majorité de ces appareils ne sont pas non plus résistants à la poussière en raison de leur charnière, et leur indice de résistance à l'eau est généralement inférieur à celui des smartphones traditionnels.

OnePlus Open

Les avantages du smartphone pliable

Les smartphones à clapet sont conçus pour se ranger facilement dans les poches ou les sacs lorsqu'ils sont fermés.

Ils peuvent servir de mini-tablettes, idéal pour les jeux ou les vidéos, ou de mini-écrans intelligents si l'écran externe est assez grand pour afficher des applications complètes, facilitant ainsi la navigation, les commandes multimédias et la consultation rapide des notifications sans ouvrir l'appareil.

Certains modèles peuvent également être posés afin de réaliser des selfies ou des photos de groupe sans avoir recours à une autre personne.

Les smartphones pliables, avec leur écran étendu et leur design innovant, sont donc parfaits pour naviguer sur internet et utiliser des applications. Si vous optez pour un modèle pliable, pensez aussi à protéger vos données en commençant par essayer, par exemple, la version d'essai de CyberGhost VPN, gratuite pendant 24 heures sur Windows et macOS, 3 jours sur Android et 7 jours sur iOS avec accès complet à toutes les fonctionnalités premium.

Quel smartphone pliant choisir ?

Bien sûr, tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Si vous recherchez un smartphone pliable et compact à un prix plus accessible, tournez-vous plutôt vers le Motorola Razr 40, qui est le modèle le plus abordable du marché. Il propose donc évidemment moins de fonctionnalités et également un écran externe OLED beaucoup plus petit : 1,5 pouce, servant seulement à afficher l'heure, les notifications des applications ainsi que quelques raccourcis.

Si vous regardez beaucoup de vidéos et jouez souvent à des jeux, le Galaxy Z Fold5 ou le OnePlus Open peuvent être intéressants, car une fois ouverts, ils se transforment en mini-tablettes grâce à leur large double écran. Le OnePlus Open présente également une pliure quasi invisible.

Si vous cherchez des modèles avec un écran extérieur plus grand pour exécuter des applications lorsque l'appareil est fermé, le Galaxy Z Flip5 et le Motorola Razr 40 Ultra disposent d'écrans de couverture suffisamment grands pour consulter rapidement des applications complètes.

Côté photo, le Motorola Razr 40 et le Galaxy Z Flip6 disposent d'un support intégré qui permet de prendre des selfies et des clichés de groupe sans avoir besoin d'une autre personne. Le OnePlus Open, avec ses trois capteurs Sony, excelle en basse luminosité et en ultra grand-angle, en faisant l'un des smartphones pliables les plus performants pour la photo.