Hostile aux cryptomonnaies lors de son mandat précédent, Donald Trump s'est découvert une passion pour le Bitcoin au cours de sa seconde campagne présidentielle, promettant régulation assouplie, création d'une réserve stratégique et soutien massif qui ferait des Etats-Unis le premier acteur mondial du secteur, histoire de ne pas risquer de voir la Chine endosser ce rôle.

Ces promesses, répétées à l'occasion, ont contribué à faire grimper régulièrement le cours du Bitcoin et plus largement du secteur des cryptomonnaies durant des mois jusqu'à une poussée à plus de 100 000 dollars entre l'élection de novembre 2024 et l'investiture de janvier 2025.

Depuis, les observateurs attendent que les promesses se réalisent et ce ne sont pas les meme coins $Trump et $Melania lancés opportunément lors de l'entrée en fonction de Donald Trump qui vont les satisfaire.

Trump s'exprime, le cours s'enflamme

Faute d'annonces concrètes dans un tourbillon de décrets s'attaquant à de nombreux secteurs, la valeur du Bitcoin n'a cessé de se dégonfler depuis, jusqu'à atteindre un plus depuis trois mois à moins de 80 000 dollars.

Dans ce contexte riche en incertitudes après des décisions économiques faisant trembler le monde depuis un mois, il a suffi de quelques mots de Donald Trump sur son réseau social Truth Social évoquant la constitution d'une réserve stratégique de cryptomonnaies et redisant son amour pour le Bitcoin et l'Ethereum, pour relancer la machine.

Un mot de Trump, un pic éphémère

Le Bitcoin est aussitôt remonté lundi à plus de 95 000 dollars grâce à une phase de rebond soudain qui n'avait plus été vue depuis longtemps. L'euphorie a cependant été de courte durée et le cours est très vite revenu vers 83 000 dollars dès mardi, à peine au-dessus de son plus bas précédent.

Car au final, à part ces quelques déclarations, rien de concret n'a été annoncé, même si Trump a semblé valider l'idée d'une réserve stratégique plutôt que d'un simple stockage de cryptomonnaies et a mis en lumière les cryptomonnaies qui pourraient y être intégrées : Bitcoin, Ether, XRP, Solana et Cardano, ce qui en soi pose problème alors que seul le premier était initialement prévu dans cette réserve, faisant craindre des conflits d'intérêt si cette liste était confirmée.

En attente de signes concrets

La question de cette réserve n'est toujours pas formalisée et, au final, il s'agissait plus d'une déclaration personnelle de Donald Trump que d'une confirmation officielle dans sa direction.

Les commentaires de Donald Trump et la réaction épidermique du marché ce week-end posent même la suspicion d'une possible manipulation des cours pour faire remonter artificiellement la valeur des cryptomonnaies, tout comme un certain Elon Musk a été soupçonné de faire de même en son temps avec le Dogecoin.

Le secteur attend quelque chose de plus solide à se mettre sous la dent pour retrouver sa confiance et des capacités d'investissement. Le premier sommet crypto de la Maison Blanche en fin de semaine pourrait l'aider à y voir plus clair entre les déclarations et les actes du nouveau président des Etats-Unis. En attendant, c'est retour à la case départ.