Robot aspirateur laveur Dreame L10s Ultra Gen 2

Il utilise la technologie MopExtend RoboSwing pour garantir un nettoyage vraiment complet de votre maison. Ce système permet à la serpillière de s'étendre pour atteindre les plinthes et les bords des murs, des zones souvent ignorées par les robots classiques. Et avec le RoboSwing, le bras de la serpillière peut "balancer" ou se déplacer latéralement, assurant ainsi qu'aucun coin ne soit négligé.

Le robot offre une puissance aspiration élevée de 10 000 Pa, permettant d'éliminer sans effort la saleté incrustée, la poussière fine et même les poils ou cheveux d'animaux.

L'entretien devient minimal grâce à la station d'accueil qui permet jusqu'à 75 jours de maintenance sans intervention. Le robot est particulièrement adapté aux foyers avec animaux : il identifie intelligemment et nettoie deux fois en profondeur les zones pour animaux de compagnie.

Vous bénéficiez d'un contrôle total avec le nettoyage personnalisé CleanGenius, vous permettant de sélectionner le niveau d'eau adapté à chaque salissure pour un résultat optimal. De plus, une stratégie de nettoyage personnalisée est dédiée aux tapis et moquettes : l'aspiration optimisée des tapis, le nettoyage intensif, le nettoyage des tapis en premier, l'évitement des tapis et d'autres réglages plus personnalisables sont disponibles pour faciliter l'entretien.

Vous pouvez obtenir le robot aspirateur laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 340,20 € au lieu de 428 €, soit une remise de 21 % sur Amazon (prix officiel 499 €).

PC portable gaming HP Victus 15-fb3012nf

Il offre des performances et une puissance de jeu remarquables grâce à son processeur Ryzen AI 5 340 et sa carte graphique GeForce RTX 5060.

Le Ryzen AI 5 340, basé sur la toute nouvelle architecture Zen 5 d'AMD, est un processeur à 6 cœurs et 12 threads qui peut atteindre une fréquence d'horloge maximale de 4,8 GHz. Ce processeur se distingue par l'intégration d'une puissante unité de traitement neuronal (NPU) dédiée à l'intelligence artificielle, optimisant les performances des applications IA et l'efficacité énergétique.

Équipé de 16 Go de RAM DDR5, le PC garantit une expérience de jeu fluide et rapide, capable de gérer les titres les plus lourds sans accroc.

Son écran Full HD de 15,6 pouces est doté d'un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et de la technologie FreeSync Premium, assurant une qualité d'image nette et sans décalage. De plus, le disque SSD PCIe Gen4 NVMe de 512 Go est là pour des temps de chargement réduits et une réactivité accrue du système.

Le son est puissant et immersif grâce à la technologie DTS:X Ultra, offrant un audio 3D. Son clavier rétroéclairé avec pavé numérique permet une utilisation confortable, même dans l'obscurité. Enfin, côté connectivité, il assure des liaisons rapides et stables grâce au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.4, tandis que la fonction HP Fast Charge recharge la batterie à 50 % en seulement 30 minutes.

Le HP Victus 15-fb3012nf est disponible :

Casque gaming sans fil Logitech G435 LIGHTSPEED

Il est le premier casque à combiner le LIGHTSPEED sans fil à ultra-faible latence et une connexion Bluetooth à faible latence, vous offrant ainsi la liberté de jouer sur une multitude de plateformes.

Pour la communication, il assure une voix de qualité supérieure grâce à son micro inclus double faisceau, éliminant le besoin d'un bras de micro et réduisant efficacement le bruit de fond. Il délivre un son immersif et bien équilibré via ses écouteurs de 40 mm, et il est compatible avec les technologies Dolby Atmos et Windows Sonic pour une véritable expérience de son surround.

Avec une structure qui pèse seulement 165 grammes, le casque peut être porté toute la journée sans provoquer de gêne et intègre également des coussinets à mémoire de forme. Enfin, il assure jusqu'à 18 heures d'autonomie.

Le casque Logitech G435 LIGHTSPEED est disponible en noir à 29,99 € au lieu de 37,99 €, soit une remise de 21 % sur Amazon (prix officiel 84,99 €).



