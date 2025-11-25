C'est l'une des offres les plus généreuses de ce Black Friday : un forfait avec une enveloppe de données quasi-illimitée à un prix défiant toute concurrence chez Cdiscount Mobile. Ce forfait est une série limitée, disponible pendant une semaine seulement.

Pour seulement 9,99 € par mois, et sans engagement, vous accédez à un volume de données monstrueux de 400 Go 5G en France métropolitaine.

Cdiscount Mobile 400 Go 5G (1)

Avec 400 Go de données, c'est l'assurance de ne jamais être limité et d'aller bien au-delà du streaming classique. Une telle enveloppe permet notamment :

➡️ Le partage de connexion intensif (hotspot) : vous pouvez remplacer une box internet fixe temporairement, ou connecter plusieurs appareils (tablette, ordinateur) sans craindre d'épuiser vos données. C'est idéal pour les résidences secondaires ou le télétravail nomade.

➡️ Le cloud gaming et les jeux multijoueur : jouer en ligne sur console ou PC via votre mobile (hotspot) nécessite une consommation de données élevée et constante.

➡️ Les mises à jour systèmes et jeux : télécharger de très grosses mises à jour de jeux ou d'applications directement via le réseau mobile, sans attendre le Wi-Fi.

➡️ Le streaming 4K/UHD : regarder des heures de vidéos sur Netflix, YouTube ou d'autres plateformes dans la meilleure qualité possible, même en déplacement.

Le forfait en détail :

  • Prix mensuel : 9,99 €
  • Engagement : sans engagement
  • Data en France : 400 Go 5G (débit réduit au-delà)
  • Data Europe/DOM : +25 Go en 4G (depuis 30 destinations Europe et 8 Outre-mer)
  • Appels & SMS/MMS : illimités en France métropolitaine et depuis l'UE/DOM
  • Réseau : Bouygues Telecom
  • Carte SIM : 1 € seulement

⚠️ Attention : ce tarif est une offre spéciale Black Friday et n'est disponible que pour une durée limitée.

⚡️Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 400 Go 5G à 9,99 €/mois⚡️

 

