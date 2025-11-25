C'est l'une des offres les plus généreuses de ce Black Friday : un forfait avec une enveloppe de données quasi-illimitée à un prix défiant toute concurrence chez Cdiscount Mobile. Ce forfait est une série limitée, disponible pendant une semaine seulement.
Pour seulement 9,99 € par mois, et sans engagement, vous accédez à un volume de données monstrueux de 400 Go 5G en France métropolitaine.
Avec 400 Go de données, c'est l'assurance de ne jamais être limité et d'aller bien au-delà du streaming classique. Une telle enveloppe permet notamment :
➡️ Le partage de connexion intensif (hotspot) : vous pouvez remplacer une box internet fixe temporairement, ou connecter plusieurs appareils (tablette, ordinateur) sans craindre d'épuiser vos données. C'est idéal pour les résidences secondaires ou le télétravail nomade.
➡️ Le cloud gaming et les jeux multijoueur : jouer en ligne sur console ou PC via votre mobile (hotspot) nécessite une consommation de données élevée et constante.
➡️ Les mises à jour systèmes et jeux : télécharger de très grosses mises à jour de jeux ou d'applications directement via le réseau mobile, sans attendre le Wi-Fi.
➡️ Le streaming 4K/UHD : regarder des heures de vidéos sur Netflix, YouTube ou d'autres plateformes dans la meilleure qualité possible, même en déplacement.
Le forfait en détail :
- Prix mensuel : 9,99 €
- Engagement : sans engagement
- Data en France : 400 Go 5G (débit réduit au-delà)
- Data Europe/DOM : +25 Go en 4G (depuis 30 destinations Europe et 8 Outre-mer)
- Appels & SMS/MMS : illimités en France métropolitaine et depuis l'UE/DOM
- Réseau : Bouygues Telecom
- Carte SIM : 1 € seulement
⚠️ Attention : ce tarif est une offre spéciale Black Friday et n'est disponible que pour une durée limitée.
⚡️Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 400 Go 5G à 9,99 €/mois⚡️
