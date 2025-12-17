Accédez à la qualité du réseau Orange sans faire exploser votre budget. Ce nouveau forfait Sosh sans engagement combine une enveloppe data massive de 150 Go et un tarif ultra-compétitif sous la barre des 10 €. Il assure une connectivité optimale en France comme à l'étranger (Europe/DOM), une solution idéale pour les nouveaux souscripteurs en quête de fiabilité et d'économies.

Les caractéristiques de l'offre

➡️ Prix : 9,99 € / mois.

➡️ Engagement : sans engagement (résiliable à tout moment).

➡️ Éligibilité : réservé aux nouvelles souscriptions.

➡️ Portabilité : conservation gratuite de votre numéro de mobile actuel.

➡️ Carte SIM : classique ou eSIM disponible.

➡️ Réseau : Orange.

Usage en France métropolitaine

Internet : 150 Go de data en 4G (débit réduit au-delà).

(débit réduit au-delà). Communications : appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM.

Usage à l'étranger

Zones incluses : Europe et DOM (hors Suisse et Andorre).

Internet : 40 Go utilisables depuis ces zones (débit réduit au-delà).

utilisables depuis ces zones (débit réduit au-delà). Communications : appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones vers ces mêmes zones et vers la France.

À qui s'adresse ce forfait ?



Cette offre est idéale pour les utilisateurs intensifs (streaming HD, jeux, partage de connexion) qui souhaitent un maximum de données sans se ruiner. Avec 40 Go de roaming, elle convient parfaitement aux voyageurs réguliers en Europe et DOM. Surtout, c'est le choix incontournable pour ceux qui exigent la qualité et la couverture du réseau Orange (souvent classé n°1 en France) tout en profitant d'un tarif bas.

