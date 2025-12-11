En proposant 150 Go de data sur le réseau de qualité Bouygues Telecom pour seulement 7,99 €/mois, Cdiscount Mobile offre en ce moment l'un des meilleurs rapports data / prix du marché actuel.

Voici le forfait plus en détail :

➡️ Prix : 7,99 € /mois (sans variation).

➡️ Data en France : 150 Go en 4G (débit réduit au-delà).

➡️ Data à l'étranger (EU/DOM) : 29 Go en 4G.

➡️ Communications : appels, SMS et MMS illimités (France et depuis UE/DOM).

➡️ Réseau : Bouygues Telecom.

➡️ Contrat : sans engagement.

➡️ Coût de la carte SIM : 1 € (au lieu de 10 € habituellement).

Pourquoi ce forfait est-il particulièrement intéressant ?



Ce forfait se distingue par un rapport qualité-prix rare :

1. Un ratio prix / data excellent

Avoir 150 Go pour moins de 8 € est une offre très compétitive. Une enveloppe de 150 Go permet de faire du streaming vidéo (Netflix, YouTube), du partage de connexion et des téléchargements sans surveiller sa consommation. C'est quasiment de l'illimité pour un usage normal.

2. Une enveloppe roaming généreuse

C'est souvent le point faible des forfaits à moindre coût, mais ici l'offre est solide : on a 29 Go depuis l'Europe et les DOM, un volume très confortable pour les vacances. La plupart des forfaits concurrents à ce prix plafonnent souvent entre 10 et 15 Go à l'étranger.

3. La carte SIM à 1 €

C'est un détail qui compte. Chez la grande majorité des opérateurs (Sosh, RED by SFR, B&You, Free), la carte SIM est facturée 10 € à la commande. Ici, elle ne coûte que 1 €.

4. La qualité du réseau Bouygues Telecom

Vous profitez des antennes de Bouygues Telecom, qui dispose d'une excellente couverture en 4G/4G+ sur le territoire français (couvrant plus de 99% de la population), assurant une connexion fiable aussi bien en ville qu'à la campagne.

⚠️ Notez que l'offre ne mentionne pas la 5G (bien que la 4G+ soit suffisante pour 99% des usages).

C'est donc une excellente affaire si vous cherchez à réduire votre facture mobile tout en conservant une très grosse capacité internet. Le prix est bas, l'engagement est nul, et le coût d'entrée (SIM) est symbolique.

➡️ Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 150 Go 4G à 7,99 €/mois



