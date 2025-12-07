Auchan Télécom bouscule les standards avec un forfait à 7,99 €, rendant la 5G accessible à un tarif habituellement réservé à la 4G ou aux petites enveloppes de data.

Avec 120 Go pour moins de 8 €, cette offre se positionne comme l'un des meilleurs rapports performance-prix du marché, ciblant ceux qui consomment beaucoup de contenus vidéo et de réseaux sociaux.

L'essentiel de l'offre

➡️ Prix : 7,99 € par mois (sans engagement).

➡️ Internet France : 120 Go en 5G (débit réduit au-delà).

➡️ Internet Europe & DOM : 27 Go utilisables lors de vos déplacements.

➡️ Communications : appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe/DOM.

➡️ Carte SIM : 1 € seulement à la souscription.

À qui s'adresse ce forfait et que peut-on faire avec 120 Go ?

Cette offre de 120 Go correspond parfaitement à l'usage d'un utilisateur très connecté. Avec une telle enveloppe de data, vous pouvez chaque mois :

Regarder environ 2 heures de streaming vidéo par jour en qualité HD.

Écouter de la musique en streaming de manière illimitée.

Naviguer sur les réseaux sociaux et le web sans jamais surveiller votre compteur.

Profiter de la réactivité du réseau 5G pour des téléchargements rapides.

Idéal pour les voyageurs occasionnels

L'enveloppe de 27 Go dédiée à l'Europe et aux DOM est particulièrement généreuse pour cette gamme de prix. Elle permet d'utiliser le GPS (Waze, Maps), de poster des photos de vacances et de rester en contact via WhatsApp sans avoir à couper les données mobiles une fois la frontière passée.

Pas de frais cachés

L'offre joue la transparence : pas de hors-forfait sur la data (le débit est simplement réduit si vous dépassez) et la carte SIM est facturée un prix symbolique de 1 €, ce qui réduit le coût d'entrée si vous changez d'opérateur.

C'est donc l'une des offres les plus compétitives du moment pour qui veut la 5G et une grosse quantité de data pour moins de 10 €.

⚡️Découvrir le forfait Auchan Télécom 120 Go 5G à 7,99 €/mois⚡️





Vous cherchez une alternative ? Parcourez nos autres offres mobiles du moment :

