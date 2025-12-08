RED by SFR lance un forfait qui vise le juste milieu avec 100 Go : une enveloppe généreuse pour couvrir tous vos usages quotidiens sans le surcoût des offres maxi-data. Son atout majeur réside dans l'intégration de la 5G sur le réseau SFR, le tout proposé au tarif très compétitif de 7,99 € par mois. Cette offre reste sans engagement, vous laissant la liberté de résilier à tout moment sans frais.

Vos communications en France



Pour vos échanges quotidiens, l'offre inclut les appels illimités vers tous les mobiles et fixes de France métropolitaine ainsi que vers les DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en métropole.

Vos usages à l'étranger (roaming)



L'opérateur vous accompagne lors de vos voyages en Union Européenne et dans les DOM. Vous bénéficiez toute l'année des appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones. De plus, une enveloppe confortable de 30 Go d'internet est incluse spécifiquement pour ces destinations.

➡️ C'est donc une offre très intéressante qui combine un gros volume de data en 5G et une couverture généreuse à l'étranger pour moins de 8 €, un prix rarement vu pour ces prestations.

⚡️Découvrir le forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois⚡️





