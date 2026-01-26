Initialement prévue pour s'arrêter le 25 janvier, l’offre exceptionnelle de -50% pendant 6 mois sur tous les forfaits sans engagement de La Poste Mobile est officiellement prolongée jusqu’au 1er février inclus. Vous avez donc quelques jours supplémentaires pour diviser votre facture mobile par deux tout en profitant de la qualité du réseau Bouygues Telecom.

Le détail des offres

Que vous soyez un utilisateur modéré ou intensif, il y a forcément un forfait pour vous :

Forfait 130 Go (5G) : seulement 5,49 €/mois pendant 6 mois (puis 10,99 €/mois).

➡️ + 25 Go en UE / DOM / COM (décomptés).



: seulement 5,49 €/mois pendant 6 mois (puis 10,99 €/mois). ➡️ + en UE / DOM / COM (décomptés). Forfait 200 Go (5G) : seulement 7,49 €/mois pendant 6 mois (puis 14,99 €/mois).

➡️ + 30 Go en UE / DOM / COM (décomptés).





: seulement 7,49 €/mois pendant 6 mois (puis 14,99 €/mois). ➡️ + en UE / DOM / COM (décomptés). Forfait 300 Go (5G) : seulement 9,99 €/mois pendant 6 mois (puis 19,99 €/mois).

➡️ + 35 Go UE / DOM / COM (décomptés) + 10 Go supplémentaires depuis le Maghreb + 10 Go supplémentaires depuis la Suisse et l'Andorre.

Les points forts de l'offre

En plus du tarif et du réseau, La Poste Mobile facilite votre transition avec deux avantages majeurs :

Liberté du sans engagement : testez la qualité du service sans aucune contrainte. Vous restez libre de changer d'offre à tout moment, même après la période promotionnelle. Carte SIM gratuite : si vous conservez votre numéro actuel (portabilité), la carte SIM ne vous coûte strictement rien.

Comment profiter de cette prolongation ?

Vous avez désormais jusqu'au 1er février pour souscrire sur le site de La Poste Mobile ou directement en bureau de Poste.

> Rappel utile : pour ne pas perdre votre numéro et obtenir la SIM gratuite, composez le 3179 pour obtenir votre code RIO. Transmettez-le lors de votre souscription : La Poste Mobile s'occupe de tout, même de résilier votre ancien opérateur.



