YouPrice accueille désormais le réseau Bouygues Telecom au sein de son catalogue. Auparavant limité au choix entre Orange et SFR, YouPrice élargit son horizon en proposant la qualité de couverture et la fiabilité de Bouygues Telecom pour ses nouveaux forfaits.

Parmi les nouveaux forfaits sur ce réseau, le 100 Go 4G/4G+ se distingue par son excellent rapport qualité-prix et sa flexibilité, idéal pour les utilisateurs qui cherchent un forfait équilibré.

Prix : 9,99 €/mois

Data (France) : 100 Go en 4G/4G+

Réseau : Bouygues Telecom (nouveauté)

Engagement sans engagement

Carte SIM : 5 € seulement à la commande

Ce qu'il faut retenir de l'offre

➡️ Communications illimitées : les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropolitaine.



➡️ Usage à l'étranger : vous disposez de 10 Go d'internet utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM (décomptés de votre enveloppe globale de 100 Go). Les appels et SMS/MMS restent illimités vers la France et ces zones.



➡️ Gestion du hors-forfait : au-delà des 100 Go en France, le débit est réduit. Notez toutefois que le hors-forfait est facturé si vous continuez à consommer.

Pourquoi choisir cette offre ?

L'arrivée de Bouygues Telecom chez YouPrice permet de bénéficier d'un des réseaux les plus performants de France pour seulement 10 € par mois. C'est l'offre parfaite si vous cherchez une alternative solide à Orange ou SFR tout en conservant une enveloppe data confortable pour le streaming ou la navigation quotidienne.





⚡️Découvrir le forfait YouPrice 100 Go 4G à 9,99 €/mois sur réseau Bouygues Telecom⚡️



Pour terminer, découvrez également d’autres forfaits attractifs disponibles en ce moment :

