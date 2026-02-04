Le secteur de la téléphonie mobile voit apparaître une offre compétitive : un forfait de 210 Go en 5G pour 9,99 € par mois, disponible chez l'opérateur virtuel YouPrice. En utilisant les infrastructures d'Orange, cet abonnement sans engagement propose un volume de données important à un tarif réduit. Il constitue une option concrète pour les utilisateurs ayant des besoins importants en connectivité sans vouloir s'engager sur la durée.

Un volume de données plus que généreux pour une liberté totale

Le cœur de cette offre réside dans son enveloppe de 210 Go d'internet. À l'heure où le streaming 4K, les réseaux sociaux vidéo et le partage de connexion sont devenus omniprésents, un tel volume permet une utilisation sans aucune contrainte.

Le réseau Orange à prix cassé

L'un des arguments majeurs de ce forfait est l'accès aux infrastructures d'Orange, élu premier réseau de France par l'Arcep pour la qualité de ses appels et de sa navigation internet. Habituellement réservé à des tarifs plus élevés, ce réseau assure ici une couverture optimale sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Mobilité en Europe et dans les DOM

Pour les voyageurs, l'offre inclut 12 Go de data utilisables au sein de l'Union Européenne et des DOM (décomptés de l'enveloppe globale). Les appels, SMS et MMS restent bien entendu illimités vers la France métropolitaine depuis ces zones, permettant de rester connecté sans surcoût lors de vos vacances ou déplacements professionnels.

Flexibilité et services

➡️ Sans engagement : vous restez maître de votre abonnement et pouvez résilier à tout moment.

➡️ Compatibilité eSIM : pour ceux qui possèdent des smartphones récents, l'activation peut se faire de manière totalement dématérialisée.



➡️ Frais d'entrée réduits : la carte SIM est proposée à 5 €, soit moitié moins cher que le standard du marché.

Points de vigilance

Il est important de noter qu'au-delà des 210 Go consommés en France, le débit sera réduit. Toutefois, la facturation du hors-forfait est fixée à un tarif très précis de 0,0035 €/Mo. Il convient donc de surveiller sa consommation si vous approchez de la limite, bien que 210 Go représentent une marge de manœuvre très confortable pour 99% des utilisateurs.

⚠️Sachez également que la plupart des forfaits YouPrice sont le plus souvent proposés pour une période limitée.

⚡️Découvrir le forfait YouPrice 210 Go 5G sur réseau Orange à 9,99€/mois⚡️





Chez les opérateurs concurrents, on trouve actuellement plusieurs offres forfaitaires attractives :