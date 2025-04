Google vient de franchir une nouvelle étape dans la démocratisation de l’intelligence artificielle sur mobile. Avec le déploiement gratuit de Gemini Live, une fonction jusqu'ici réservée aux abonnés payants, tous les utilisateurs Android peuvent désormais accéder à des outils IA puissants sans frais. Cette décision vise à concurrencer frontalement ChatGPT et à renforcer la présence de Google dans la course à l’IA mobile.

Gemini Live : une IA qui voit et comprend votre environnement

La grande nouveauté de Gemini Live réside dans sa capacité à analyser en temps réel ce que montre la caméra ou l’écran de votre smartphone. Il suffit de lancer l’application et de choisir le mode caméra ou partage d’écran pour que l’IA puisse identifier objets, textes ou même monuments, et fournir instantanément des informations pertinentes. « Montrez à Gemini un animal ou un document, il vous répond et vous guide en direct » propose ainsi l'IA.





Des usages concrets pour tous les utilisateurs Android

Avec ce déploiement, Google rend l’IA utile au quotidien. Vous pouvez par exemple :

Demander à Gemini d’identifier une plante ou un produit en magasin

Obtenir des explications sur un texte affiché à l’écran ou une vidéo YouTube

L’outil fonctionne aussi bien sur les derniers Pixel et Galaxy S25 que sur la majorité des smartphones Android compatibles. Le partage d’écran et de caméra, jusqu’ici exclusif à certains modèles ou à l’abonnement Gemini Advanced, s’ouvre à tous, sans aucune limitation.





Google accélère la bataille de l’IA mobile

En offrant Gemini Live gratuitement, Google espère séduire de nouveaux utilisateurs et contrer la montée en puissance et en popularité de ChatGPT sur mobile. L’IA devient un assistant personnel, capable de mémoriser vos préférences, d’analyser des documents ou de converser à l’oral. Certaines fonctions premium restent réservées à l’abonnement, mais la version gratuite s’enrichit rapidement. En outre, la gratuité de Gemini Live pourrait faire office de démonstration des capacités de l'iA de Google, invitant ainsi les utilisateurs à se pencher vers les offres plus étendues payantes..