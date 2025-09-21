Articles les plus consultés
Un astéroïde de la taille d'un gratte-ciel, baptisé 2025 FA22, s'apprête à effectuer un passage rapproché avec la Terre le 18 septembre. Bien qu'il soit classé "potentiellement dangereux" par la NASA, il ne présente aucune menace de collision. Cet événement rare est une aubaine pour les astronomes et une occasion de tester les protocoles de défense planétaire.
Un bug dans la dernière mise à jour de sécurité de Windows 10 et 11 provoque des problèmes de connexion aux partages réseau utilisant l'antique protocole SMBv1. Si votre vieille imprimante ou votre NAS est soudainement inaccessible, ne cherchez plus. Microsoft pousse, peut-être un peu brutalement, les derniers utilisateurs à abandonner cette technologie obsolète et dangereuse.
Après des mois d'attente à cause d'un bug audio lié à Dirac Audio, le blocage de la mise à jour Windows 11 24H2 est terminé.
Des chercheurs ont observé une phase exotique de la matière grâce à un processeur quantique Google, ouvrant la voie à des découvertes inédites en physique. Quelles implications pour la compréhension de l’Univers et les futures innovations technologiques ?
À l'approche de la fin du support de Windows 10, l'outil gratuit Flyoobe s'impose comme une solution incontournable. Il permet de contourner les exigences matérielles de Microsoft pour installer une version propre et sans "bloatware" de Windows 11 sur des PC jugés obsolètes. Un utilitaire puissant, mais à utiliser avec précaution.
Articles les plus commentés
Sony a confirmé le licenciement d'une artiste senior du studio Sucker Punch (Ghost of Tsushima) suite à une blague controversée publiée sur les réseaux sociaux après l'assassinat du commentateur politique Charlie Kirk. Cet incident s'inscrit dans un contexte de campagne de pression coordonnée visant plusieurs employés de l'industrie du jeu vidéo.
Migrer de Gmail vers Proton Mail est bien plus qu'une simple transition de service de courrier électronique. C'est une décision radicale en faveur de la confidentialité et de la sécurité. Découvrez sept révélations qui expliquent pourquoi ce service suisse, grâce à son anonymat, son chiffrement intégral et son absence de publicité, fait bouger les lignes.
Une simple pause pour aller aux toilettes durant votre programme TV pourrait bientôt vous coûter cher. L'organisme Copie France attaque SFR en justice, estimant que la fonction "pause du direct" des box est une copie privée taxable. Des millions d'abonnés sont concernés par cette affaire surréaliste. Faut-il s'attendre à une nouvelle taxe sur nos factures ?
Nouvelle box Internet de SFR avec Wi-Fi 7, la SFR Box 10+ était réservée à certains clients de l'opérateur. Elle est désormais plus amplement disponible.
Free lance "mVPN", un service de VPN gratuit et intégré à ses forfaits mobiles, une première mondiale. Si l'opérateur met en avant la sécurité et la simplicité, l'outil permet surtout de contourner les blocages de sites en France, notamment pornographiques. Une décision assumée par Xavier Niel qui déclenche une vive polémique.
Et pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos Top Actualités sur cette page.