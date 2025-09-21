Un astéroïde de la taille d'un gratte-ciel, baptisé 2025 FA22, s'apprête à effectuer un passage rapproché avec la Terre le 18 septembre. Bien qu'il soit classé "potentiellement dangereux" par la NASA, il ne présente aucune menace de collision. Cet événement rare est une aubaine pour les astronomes et une occasion de tester les protocoles de défense planétaire.