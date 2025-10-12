Le prix moyen des forfaits mobiles en France a atteint son plus haut niveau depuis un an et demi, avec une augmentation de près de 16 % sur un an. Les grands opérateurs comme Orange et SFR tirent les tarifs vers le haut, tandis que les MVNO résistent encore. La fin de la guerre des prix semble bel et bien actée, poussant les consommateurs à chercher les dernières bonnes affaires.