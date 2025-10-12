Articles les plus consultés
Une panne mondiale a paralysé de nombreux services Microsoft, dont Teams, Exchange Online et Azure hier matin. La cause ? Un crash d'instances Kubernetes qui a entraîné une perte de 30% de la capacité d'Azure Front Door. Cet incident, le deuxième en deux jours, soulève des questions sur la robustesse de l'infrastructure cloud de Microsoft.
Vous cherchez un ordinateur compact capable de gérer la bureautique, le multimédia et même le multi-écran en 4K ? Découvrez une sélection de mini PC polyvalents, adaptés au streaming, à la création, au gaming léger ou aux tâches plus exigeantes.
Le prix moyen des forfaits mobiles en France a atteint son plus haut niveau depuis un an et demi, avec une augmentation de près de 16 % sur un an. Les grands opérateurs comme Orange et SFR tirent les tarifs vers le haut, tandis que les MVNO résistent encore. La fin de la guerre des prix semble bel et bien actée, poussant les consommateurs à chercher les dernières bonnes affaires.
Synology a discrètement désactivé le transcodage vidéo matériel sur ses nouveaux NAS, y compris les modèles équipés de processeurs Intel capables de le gérer. Cette décision, probablement liée à des coûts de licence, s'ajoute à une série de restrictions (disques durs propriétaires) qui provoquent la colère de sa communauté d'utilisateurs et ouvrent un boulevard à la concurrence.
Les abonnés Orange qui profitent de Disney+ via leur box internet vont voir leur facture augmenter. L'opérateur répercute la dernière hausse de prix du service de streaming, avec des augmentations de 1 à 2 euros par mois dès le 3 novembre 2025. Seuls les clients Livebox Max sont pour l'instant épargnés.
Articles les plus commentés
Une mère de famille est décédée en Irlande après que son iPhone, branché sur secteur, est tombé dans sa baignoire. L'enquête, qui vient de se conclure, confirme une électrocution. Son mari alerte sur la "fausse illusion de sécurité" des téléphones dits étanches et réclame des avertissements clairs de la part des fabricants.
L'Université de San Francisco a émis une alerte de sécurité après que plusieurs étudiantes ont été abordées et filmées à leur insu par un homme utilisant des lunettes connectées Ray-Ban Meta. Les vidéos, contenant des "commentaires déplacés", seraient ensuite publiées sur TikTok et Instagram, illustrant les dérives bien réelles de ces technologies.
Microsoft continue de resserrer l'étau autour de l'installation de Windows 11 en rendant la création d'un compte local de plus en plus complexe pour les utilisateurs. La justification est d'assurer une configuration complète de l'appareil.
Loin de la science-fiction, une poignée de chercheurs transforme des cellules humaines en processeurs. En Suisse, le laboratoire FinalSpark est à l'avant-garde de cette discipline fascinante : la biocomputation.
Google met en place d'un système de vérification obligatoire pour tous les développeurs d'applications Android, y compris celles distribuées hors du Google Play Store. Entre la promesse d'une sécurité renforcée et la crainte d'un écosystème verrouillé.
Et pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos Top Actualités sur cette page.