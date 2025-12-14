Le parc éolien de Bernagues, dans l'Hérault, est au cœur d'une bataille judiciaire emblématique. Suite à la mort d'un aigle royal en janvier 2023, le ministère public a requis la confirmation de l'arrêt du site pour un an. L'exploitant, accusé de négligence, plaide l'accident malgré la présence connue du rapace. La décision de la cour d'appel est attendue pour février.