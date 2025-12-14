Articles les plus consultés
Une vulnérabilité dans le mécanisme de mise à jour de Notepad++, l'un des éditeurs de code les plus populaires, a permis à des attaquants de distribuer des nuisibles par le biais de serveurs malveillants.
Microsoft annonce la fin du support de Windows 10 pour octobre 2025, poussant les utilisateurs vers Windows 11. Pourtant, une version méconnue, Windows 10 LTSC, bénéficie d'un support étendu jusqu'en 2031. Conçue pour les entreprises, elle offre une alternative épurée et durable pour ceux qui refusent la mise à niveau. Une solution qui a ses avantages, mais aussi ses contraintes.
Sosh, la marque low-cost d'Orange, lance une option payante pour les appels WiFi sur son forfait à 2€. Facturée 1€ par mois, cette décision surprend car la technologie VoWiFi n'engage quasiment aucun coût pour l'opérateur. La concurrence, comme Free Mobile, l'inclut gratuitement. Une stratégie qui interroge sur le modèle économique de la marque.
Certains acheteurs de la nouvelle Renault 5 E-Tech découvrent après l'achat que la charge rapide est une option payante, voire totalement absente de la version d'entrée de gamme "Five". Ce manque d'information, pointé du doigt sur les réseaux sociaux, provoque la colère et la déception, transformant le rêve d'une citadine électrique accessible en une expérience frustrante pour de nombreux utilisateurs.
Un geste anodin, une chute spectaculaire. À Miami, le robot Optimus de Tesla n'a pas seulement perdu l'équilibre ; il a peut-être fait tomber le masque sur les véritables avancées de son autonomie.
Articles les plus commentés
Alors que sa consommation électrique n'a jamais été aussi basse depuis dix ans, la France bat des records de production d'énergie propre. Loin d'être un paradoxe, cette accélération sur le solaire et l'éolien vise à décarboner l'Europe et à préparer l'électrification future de l'économie, transformant le pays en un pilier de la transition énergétique continentale.
Face à un tsunami de petits colis venus de Chine, l'Europe sort l'artillerie douanière pour protéger son marché intérieur. En commençant par une taxe de 3 € pour les colis de moins de 150 €.
Après l'amende de 120 millions d'euros pour non-respect du DSA infligée à son réseau social X, Elon Musk est furieux et menace de représailles. Il suggère d'abolir l'Union européenne.
Le parc éolien de Bernagues, dans l'Hérault, est au cœur d'une bataille judiciaire emblématique. Suite à la mort d'un aigle royal en janvier 2023, le ministère public a requis la confirmation de l'arrêt du site pour un an. L'exploitant, accusé de négligence, plaide l'accident malgré la présence connue du rapace. La décision de la cour d'appel est attendue pour février.
Suite à son amende pour le DSA, le réseau social X a pris une mesure de rétorsion en désactivant le compte publicitaire de la Commission européenne.
