Google Photos enrichit son offre d'outils créatifs. L'application, qui a beaucoup évolué depuis l'intégration des technologies liées à Gemini, ne se contente plus de stocker et d'organiser nos clichés. Elle s'aventure désormais sur le terrain de l'humour viral avec le déploiement officiel de « Me Meme », une fonctionnalité qui promet de transformer n'importe quel utilisateur en mème internet. L'annonce, faite sur le site de support de Google, confirme les fuites apparues il y a quelques mois.

Comment fonctionne exactement cet outil de création de mèmes ?

Le principe de « Me Meme » se veut d'une très simple, visant à démocratiser la création de contenu humoristique. Tout se passe dans l'onglet « Créer » de Google Photos. L'utilisateur choisit d'abord un modèle parmi une galerie de mèmes prédéfinis ou a même la possibilité d'importer sa propre image de référence.

Crédits : Android Authority

Une fois le modèle sélectionné, il suffit d'ajouter une photo personnelle, de préférence un selfie où le visage est bien éclairé et de face. L'intelligence artificielle se charge alors de fusionner les deux images pour générer un mème personnalisé, prêt à être partagé sur les réseaux sociaux ou dans des conversations de groupe.

Quels sont les avantages et les limites de cette technologie ?

L'atout principal de « Me Meme » est son intégration directe et sa facilité d'utilisation. Si la création de mèmes via l'IA n'est pas une nouveauté, elle nécessitait jusqu'à présent de passer par des applications tierces ou des générateurs d'images complexes. Google élimine ces frictions en proposant un outil accessible en quelques clics, sans qu'il soit nécessaire de maîtriser la rédaction de prompts.

Google qualifie cependant la fonctionnalité d'« expérimentale ». Cette prudence s'explique par le fait que les résultats peuvent parfois être surprenants ou ne pas correspondre parfaitement à la photo originale. Si la première tentative n'est pas concluante, une option « régénérer » permet de relancer le processus pour obtenir une meilleure version.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible pour tout le monde ?

Le déploiement de « Me Meme » est pour l'instant limité. Seuls les utilisateurs résidant aux États-Unis peuvent commencer à voir apparaître la fonctionnalité dans leur application Google Photos, que ce soit sur Android ou iOS. Le déploiement se fera progressivement au cours des prochaines semaines sur ce territoire.

Pour les utilisateurs en France et dans le reste du monde, il faudra faire preuve de patience. Google n'a pas encore communiqué de calendrier précis, mais il est probable qu'il faille attendre plusieurs mois avant de pouvoir transformer nos propres selfies en mèmes populaires. Cette attente permettra à l'entreprise d'affiner sa technologie.