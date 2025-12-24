Google a récemment opéré un revirement notable concernant son application phare de gestion d'images. La firme de Mountain View a confirmé le retour des raccourcis de recherche dédiés aux visages, une fonction pratique qu'elle avait pourtant retirée il y a quelques mois. Cette décision fait directement suite aux vives réactions de sa communauté d'utilisateurs, qui n'avaient pas hésité à exprimer leur mécontentement face à cette suppression jugée contre-productive.

Comment cette fonctionnalité a-t-elle été réintégrée ?

Ce retour en grâce se matérialise de deux manières distinctes pour les utilisateurs sur Android, iPhone et iPad.

Désormais, les raccourcis vers les groupes de visages sont de nouveau visibles dans le module de recherche traditionnel de Google Photos. Mais ils s'intègrent également à la nouvelle fonctionnalité « Demander à Photos », motorisée par l'IA. Pour que ces options apparaissent, il reste bien entendu indispensable d'avoir activé au préalable l'option « Regrouper les visages similaires » dans les paramètres de l'application.

Pourquoi cette suppression avait-elle eu lieu initialement ?

Ce retrait n'était pas un acte isolé mais s'inscrivait dans une refonte plus large de l'interface de recherche. Il y a quelques mois, lors du déploiement de sa nouvelle fonction ambitieuse « Demander à Photos », Google a procédé à plusieurs ajustements. Dans cette logique de simplification, la firme avait alors jugé pertinent de supprimer les raccourcis directs, pensant peut-être que sa nouvelle IA conversationnelle suffirait à combler ce besoin.

Cependant, cette modification a été perçue par beaucoup comme une régression en termes d'ergonomie. Les utilisateurs, habitués à accéder en un clic à leurs proches ou à leurs animaux de compagnie, se sont retrouvés contraints d'utiliser des requêtes textuelles plus complexes pour un résultat similaire. La vague de protestations a clairement démontré l'attachement à cette fonctionnalité simple et efficace.

Quelles sont les autres évolutions à prévoir pour l'application ?

Ce retour en arrière sur les raccourcis de recherche n'est qu'une des nombreuses évolutions qui animent Google Photos actuellement. L'entreprise de Mountain View multiplie les expérimentations pour affiner l'expérience utilisateur. Parmi les tests récents, on a pu observer l'apparition d'un nouveau carrousel de raccourcis, ainsi que l'essai d'un thème clair pour le module d'édition d'images, qui était jusqu'à présent exclusivement sombre.

Au-delà de ces ajustements d'interface, Google prépare également des outils plus sophistiqués. Un projet notable concerne un nouvel outil d'édition avancé. Il promet de permettre des retouches d'une grande finesse sur les détails des visages présents dans une image, offrant ainsi des possibilités de correction bien plus poussées qu'actuellement.