Les smartphones pliants ont débarqué sur le marché dès 2019 sous l'impulsion de Samsung, Huawei et Motorola mais beaucoup de fabricants ont préféré prendre du recul et attendre de connaître l'évolution du marché et l'accueil par le public.

Maintenant que le segment semble être bien installé dans le paysage, ils sont nombreux à lancer à leur tour un premier smartphone avec affichage repliable. Google a lancé le Pixel Fold au printemps 2023, après des années de rumeurs à son sujet.

Le smartphone reprend le savoir-faire de la marque exprimé avec la gamme Pixel et ajoute un affichage souple AMOLED de 7,6 pouces et une interface adaptée avec par exemple le mode Tabletop pour utiliser l'appareil à moitié replié.

Et pourquoi pas une Pixel Tablet Fold ?

Comme souvent avec ce type de produit, le prix l'installe dans une catégorie super premium qui limitera forcément son volume de vente mais le fait est que Google est désormais aussi un fabricant de smartphones pliants...et peut-être bientôt aussi de tablettes.

Pixel Tablet, pas encore pliante mais...

Le site Digitimes affirme en effet que la firme de Mountain View plancherait sur un projet de tablette tactile Pixel pliante. La Pixel Tablet, également officialisée durant l'événement Google I/O de mai 2023, pourrait donc bientôt avoir une cousine avec affichage repliable.

Il ne s'agirait encore que d'un projet à l'étude (et non d'un produit inscrit dans les roadmaps) et le média table sur une possible présentation durant l'événement Google I/O de mai 2024.

Des PC portables pliants mais pas encore de tablettes

Rien ne dit encore que Google ira au bout de ce projet ou le présentera à cette occasion mais la firme semble en tous les cas explorer cette possibilité, de la même manière qu'Apple est soupçonnée de préparer un premier produit avec écran pliable qui pourrait prendre la forme d'une tablette tactile iPad pliante d'ici un à deux ans.

Lenovo ThinkPad X1 Fold, sous Windows

En dehors des smartphones pliants, à l'image des récents Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, quelques acteurs ont déjà commencé à proposer des PC portables avec écran souple repliable, à l'image du ThinkPad X1 Fold de Lenovo ou du Zenbook 17 Fold d'Asus mais les tablettes tactiles n'ont pas encore eu droit à leur déclinaison pliante, en dehors de divers concepts ou démonstrations techniques.