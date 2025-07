Contre toute attente, le pari d'Elon Musk sur l'intelligence artificielle pour redresser la barre de son projet semble porter ses premiers fruits. Après des mois de critiques sur la gestion du réseau social X, le déploiement de son nouveau modèle de langage a engendré une dynamique financière positive, redonnant un souffle à une entreprise en quête de rentabilité. Cette nouvelle orientation stratégique pourrait marquer un point d'inflexion pour la plateforme, qui continue d'être une source d'information pour de nombreux utilisateurs malgré les controverses.

Un sursaut financier spectaculaire

Les chiffres analysés par AppFigures parlent d'eux-mêmes. Le lancement de Grok 4 le 9 juillet a eu un impact direct et massif sur les finances de l'application sur iOS. Les revenus de l'application ont connu une croissance fulgurante, passant de 99 000 dollars à 419 000 dollars. Cette augmentation de 325 % s'accompagne d'une vague de nouveaux utilisateurs, comme en témoigne la hausse des téléchargements :

Avant le lancement : 52 000 téléchargements.

Après le lancement : 197 000 téléchargements.

Cette performance est directement liée à la communication orchestrée par Elon Musk et aux nouvelles offres d'abonnement, qui peuvent atteindre jusqu'à 300 dollars par mois.

Les téléchargements de Grok sur iOS ont connu une forte hausse à la suite du lancement de Grok 4, le 9 juillet.

Crédits : AppFigures

La dépendance à la publicité en question

Ce nouveau levier de monétisation arrive à un moment charnière pour X. L'entreprise a subi une dévaluation considérable de 79 % de sa valeur en moins de deux ans, en grande partie à cause de la fuite des annonceurs. La publicité, qui constituait autrefois 90 % des 5 milliards de dollars de recettes annuelles, ne pèse aujourd'hui plus que 60 %. L'intégration de Grok représente donc une tentative de diversifier les sources de revenus et de réduire la dépendance au marché publicitaire.

Un engouement déjà sur le déclin ?

L'effet de nouveauté a propulsé Grok sur le devant de la scène. Aux États-Unis, l'application s'est hissée à la troisième position de l'App Store, et même à la seconde place dans la catégorie "Productivité". Pourtant, ce pic de popularité semble avoir été de courte durée. Quelques semaines après son ascension, Grok est retombé à la 17ème position du classement général. Ce recul rapide pose la question de la fidélisation des utilisateurs au-delà de l'attrait initial.

Le défi de la pérennité pour Elon Musk

Le succès actuel de Grok semble intimement lié au rythme des annonces de son créateur. La véritable interrogation est de savoir si ce modèle économique, basé sur des mises à jour majeures pour générer des pics d'intérêt et de revenus, peut s'inscrire dans la durée. L'avenir de X pourrait dépendre de sa capacité à transformer cet élan ponctuel en une croissance stable et pérenne, sans reposer uniquement sur le prochain coup de communication.