Le torchon brûle depuis plusieurs années entre le milliardaire Elon Musk et l'entreprise spécialisée en IA OpenAI qu'il a contribuée à fonder avant de s'en désintéresser. Plus précisément, ce qu'il avait soutenu financièrement était une fondation à but non lucratif dont le but était de développer l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité.

Depuis, Sam Altman, dirigeant d'OpenAI a voulu changer les statuts pour en faire une entreprise à but lucratif afin de pouvoir capter plus de financements destinés à renforcer ses modèles d'intelligence artificielle et pouvoir rivaliser avec les grands groupes high-tech.

Cette transformation a déplu à Elon Musk qui a porté plainte pour dévoiement de l'esprit initial d'OpenAI et transformation en une organisation qui n'a plus rien à voir avec ses aspirations initiales tout en profitant du socle initial qui lui a donné naissance.

OpenAI contre-attaque

Ce ressentiment s'est exprimé dans de nombreux messages sur son réseau social X visant OpenAI ou Sam Altman, qu'Elon Musk ne porte pas dans son coeur, et jusqu'à une tentative de rachat non sollicité pour près de 100 milliards de dollars et rejetée par l'intéressée.

Alors qu'un procès doit s'ouvrir l'an prochain, OpenAI a décidé de contre-attaquer en portant plainte contre Elon Musk pour harcèlement et multiplication des procédures et provocations.

L'entreprise demande de rejeter toute nouvelle action injustifiée concernant le changement de ses statuts qui doit être finalisé d'ici la fin de l'année. Dans sa plainte, elle indique qu'"Elon Musk a essayé tous les outils à sa disposition pour atteindre OpenAI", des attaques dans la presse aux messages hostiles relayés à ses 200 millions de followers sur X en passant par des demandes fantaisistes de documents internes, des actions judiciaires multiples et finalement à la proposition de rachat.

Des attaques continues ressemblant à du harcèlement

La firme accuse Elon Musk de chercher à ralentir OpenAI par tous les moyens et de tenter de s'approprier le contrôle du marché de l'intelligence artificielle pour son bénéfice personnel.

Pour rappel, Elon Musk a fondé xAI chargée de développer l'IA Grok en la reliant à son réseau social X dont les contenus servent à nourrir ses modèles d'IA. La fusion des deux entités vient juste d'être opérée et le milliardaire dépense sans compter pour renforcer les capacités de ses intelligences artificielles.

Alors que les entreprises rivalisent de nouveaux modèles d'IA et sont en quête de l'AGI, intelligence artificielle générale plus maline qu'un humain sur tous les plans, la bataille de l'IA se joue donc aussi en arrière-plan dans les cours de justice et par procès interposés.