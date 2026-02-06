Les rumeurs s'intensifient autour du prochain smartphone d'entrée de gamme d'Apple. Une sortie serait imminente et interviendrait un an jour pour jour après son prédécesseur, l'iPhone 16e.

Le nouveau modèle iPhone 17e corrigerait la principale critique de la génération précédente en intégrant enfin la charge sans fil MagSafe, aux côtés d'autres améliorations techniques comme un modem plus performant et une nouvelle puce, tout en conservant un design familier.

Avec l'arrivée des modèles « e » au printemps et des versions phares à l'automne, Apple semble doucement installer une nouvelle cadence de sortie bi-annuelle pour ses téléphones.

Cette stratégie permet de maintenir l'intérêt tout au long de l'année et d'occuper un segment de marché plus accessible avec des appareils qui, s'ils ne disposent pas des toutes dernières innovations, n'en demeurent pas moins des propositions solides et cohérentes.

Un calendrier surprenant mais plausible

L'information, qui circule activement chez les fabricants de coques et d'accessoires, pointe vers une annonce le jeudi 19 février. Ce choix de jour est particulièrement inhabituel pour Apple, qui privilégie historiquement les lancements en début de semaine, le lundi ou le mardi.

Une telle date, bien que surprenante, n'est pas à écarter : les accessoiristes, bien que non informés officiellement, disposent souvent d'informations officieuses pour synchroniser leurs propres productions.

Il convient toutefois de rester prudent, faute de confirmation officielle. Il pourrait s'agir d'une simple projection basée sur le calendrier de l'an dernier, où l'iPhone 16e avait été dévoilé à la même période.

Quoi qu'il en soit, une sortie en février reste très probable, Apple ayant déjà lancé un nouvel AirTag il y a peu et préparant l'arrivée des MacBook Pro M5 Pro/Max. Une annonce par simple communiqué de presse, comme ce fut le cas pour le modèle précédent, reste le scénario le plus crédible pour l'iPhone 17e.

MagSafe : le grand retour en grâce

La nouveauté la plus attendue concerne donc l'intégration de la technologie MagSafe. Son absence sur l'iPhone 16e avait été la principale critique adressée à l'appareil, le limitant à une charge sans-fil Qi plus lente (7,5 W).

Le nouveau modèle corrigerait ce défaut avec une charge magnétique pouvant atteindre 25 W, un véritable bond en avant en matière de confort d'utilisation.

Pour le reste, les évolutions seraient plus mesurées. L'appareil conserverait un unique capteur photo à l'arrière et l'encoche traditionnelle. L'intégration de la Dynamic Island, désormais un standard sur le haut de gamme, semble encore lointaine pour la gamme « e ».

Certaines sources évoquent cependant son arrivée, mais les rumeurs restent contradictoires sur ce point, tout comme sur la présence potentielle d'une puce Ultra-Wideband (UWB) pour la localisation de précision.

Sous le capot, des améliorations ciblées

Au-delà de la recharge, Apple opérerait une mise à jour technique bienvenue. Le smartphone serait propulsé par la puce Apple A19, offrant un gain de performance de l'ordre de 5 à 10 % par rapport à la puce A18 de son prédécesseur.

La connectivité ferait également un bond en avant avec l'intégration du modem C1 de nouvelle génération, promettant des débits jusqu'à deux fois plus rapides.

D'autres rumeurs mentionnent la puce réseau N1 pour la gestion du Wi-Fi, du Bluetooth et de Thread, ainsi qu'un passage de l'appareil photo arrière à 48 Mpx.

Sur le plan de la stratégie tarifaire, Apple pourrait maintenir le prix de 599 $, tout en rendant l'offre plus attractive en doublant le stockage de base à 256 Go. Cette approche confirmerait la volonté de Cupertino de consolider une offre d'entrée de gamme robuste pour faire face à une concurrence toujours plus vive.