S'appuyant sur une implémentation personnalisée du protocole OpenVPN, la protection de confidentialité est actuellement disponible pour les utilisateurs de Microsoft Defender avec un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille.

Microsoft a décidé de mettre fin à cet avantage sans surcoût qui avait été initialement introduit pour une poignée de pays, avant d'être plus amplement déployé (un peu moins d'une quinzaine de pays), y compris en France. La fonctionnalité de VPN dans Microsoft Defender va ainsi disparaître le 28 février prochain.

Repéré par Windows Central sur une page d'aide de Microsoft, ce retrait n'est pas véritablement explicité : « Nous évaluons régulièrement l'utilisation et l'efficacité de nos fonctionnalités. Par conséquent, nous supprimons la fonctionnalité de protection de la vie privée et nous investirons dans de nouveaux domaines qui seront mieux alignés sur les besoins des clients. »

En creux, il est probable que ce VPN pris en charge sur l'ensemble des appareils couverts par Microsoft Defender (Windows, macOS, Android et iOS) était peu utilisé. C'est un manque d'utilisation qui avait poussé Google à procéder au retrait du service VPN associé à l'abonnement Google One.

Dans un contexte de hausse des prix

Le timing est toutefois assez regrettable. Suite à l'intégration de Copilot et de Microsoft Designer, les tarifs des abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille sont en hausse de 3 €, soit 10 € par mois pour Microsoft 365 Personnel (ou 99 € par an ; +43 %) et 13 € par mois pour Microsoft 365 Famille (ou 129 € par an ; +30 %).

Le VPN de Microsoft Defender avec Microsoft 365 proposait 50 Go de trafic par mois et par utilisateur pour la navigation web. Il n'était pas possible de choisir le serveur et sa localisation.

En outre, plusieurs services de streaming et applications étaient exclus (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook vidéo, Instagram, Snapchat, WhatsApp…).