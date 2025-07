On commence avec le PC portable gaming Acer Nitro V 15 ANV15-51-9467.

Il est équipé d’un processeur Intel Core i9-13900H (14 cœurs / 20 threads / jusqu'à 5,40 GHz), d’une carte graphique GeForce RTX 4060 GDDR6, de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD PCIe de 512 Go.

Son écran IPS Full HD de 15,6 pouces restitue des images éclatantes avec des couleurs fidèles. La technologie BlueLightShield limite la lumière bleue pour plus de confort visuel lors des longues sessions.

Jouez sans ralentissement grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse optimisé, pour une action ultra-fluide, sans flou ni latence.

Le système à double ventilateur avec entrées d’air optimisées et quatre sorties de ventilation assure une dissipation thermique efficace. L’application NitroSense vous permet d’ajuster en temps réel la vitesse des ventilateurs, l’éclairage et d’autres paramètres clés.

Le clavier rétroéclairé associé à la technologie NitroSense vous offre un contrôle précis des performances système et un confort de jeu optimal, même dans l’obscurité.

Vous pouvez retrouver le Acer Nitro V 15 ANV15-51-9467 à 909 € en ce moment sur Amazon.



Et voici encore quelques autres réductions intéressantes à découvrir :

Mini PC BMAX B5A Pro à 212,57 € avec le code FRGD20 (Ryzen 7 5825U ou 5700U jusqu'à 4,5 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go, Windows 11, Bluetooth 5.0, WiFi double bande, triple affichage 4K)



Offre réservée aux clients RED by SFR : Google Pixel 9 128 Go à 369 € avec les 70 € de bonus reprise + remboursement de 80 € (6,3" Actua OLED, compatibilité HDR, Gorilla Glass Victus 2, Gemini, grand angle 50MP, mode Vision de nuit, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7...)





(6,3" Actua OLED, compatibilité HDR, Gorilla Glass Victus 2, Gemini, grand angle 50MP, mode Vision de nuit, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7...) Lave-linge hublot Samsung AI ecobubble à 699 € soit -31% (capacité 11 kg, mode AI Energy, détection du poids et du type de linge + surveillance du niveau de salissure pendant le cycle, réglage automatique du trempage / rinçage / vitesse d'essorage, distributeur automatique de lessive...)





(capacité 11 kg, mode AI Energy, détection du poids et du type de linge + surveillance du niveau de salissure pendant le cycle, réglage automatique du trempage / rinçage / vitesse d'essorage, distributeur automatique de lessive...) iPhone 16e 128 Go - Noir ou blanc à 519,99 € avec le code RAKUTEN30 jusqu'à ce soir minuit + 5,50 € en RP



Découvrez également nos autres sélections du moment :