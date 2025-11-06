Un bombardier B-52H a été photographié avec une arme mystérieuse sous son aile, qui serait le nouveau missile de croisière nucléaire furtif AGM-181A LRSO.

Cette apparition, potentiellement orchestrée, intervient en pleine escalade rhétorique avec la Russie et marque une étape clé dans la modernisation de la dissuasion américaine.

Des photographies d'un bombardier B-52H Stratofortress arborant des marques de test ont semé le trouble. Repéré au-dessus de l'Owens Valley en Californie, l'appareil transportait sous son aile droite deux engins inconnus dont le profil rappelle étrangement les rares illustrations officielles du missile AGM-181A LRSO (Long-Range Standoff).

Qu'est-ce que le missile AGM-181A LRSO ?

Le missile AGM-181A, développé par Raytheon depuis 2020, est la pierre angulaire du programme de modernisation de l'arsenal stratégique de l'US Air Force.

Conçu pour remplacer le vieillissant AGM-86B ALCM, il s'agit d'un missile de croisière furtif à longue portée capable de pénétrer les défenses aériennes les plus sophistiquées pour frapper des cibles stratégiques.

Credit : Ian Recchio (@lookundertherocks)

Contrairement à d'autres systèmes, le LRSO est exclusivement destiné à des missions nucléaires. Aucune version à charge conventionnelle n'est prévue, soulignant son rôle purement dissuasif.

Il équipera les bombardiers B-52H modernisés ainsi que le futur bombardier furtif B-21 Raider, constituant un pilier de la triade nucléaire américaine de demain.

Une apparition fortuite ou un message calculé ?

Le moment de cette apparition publique interroge. Quelques jours seulement après que la Russie a mis en avant ses propres systèmes nucléaires, notamment le missile de croisière Burevestnik et le drone-torpille Poseidon, ce vol en plein jour ressemble à une réponse du berger à la bergère.

La zone de survol, l'Owens Valley, est un lieu prisé des photographes d'aviation. Le fait qu'un appareil aussi sensible y ait été exposé dans des conditions idéales suggère que Washington n'a peut-être pas cherché à cacher son atout. Une manière subtile de signaler que le programme est sur les rails et que les capacités américaines se renforcent.

Les détails qui ne trompent pas

L'analyse des clichés, capturés par le photographe Ian Recchio (@lookunderocks), révèle des détails concordants avec le seul rendu public du LRSO. On y distingue une queue en T inversé, des ailes repliables sous le fuselage et un profil en forme de coin.

Bien que l'identité de l'arme ne soit pas officiellement confirmée par le Pentagone, ces caractéristiques diffèrent nettement d'autres munitions connues. Même si le rendu officiel peut masquer des éléments critiques, comme la prise d'air du moteur, la ressemblance est frappante.

Si cette observation se confirme, elle marque une étape significative dans le développement de l'AGM-181A, dont la production à faible cadence est attendue pour 2027.

Ce vol d'essai public, qu'il soit accidentel ou délibéré, ancre un peu plus le LRSO dans la réalité et souligne la dynamique de modernisation engagée par les puissances nucléaires. L'avenir de la dissuasion aéroportée américaine prend forme, à la vue de tous.