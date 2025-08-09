Dans une rare opération de séduction destinée aux spécialistes du marketing, le propriétaire de X a détaillé sa vision pour monétiser son intelligence artificielle. Cette annonce marque un tournant pour la plateforme, qui cherche à diversifier ses revenus au-delà des abonnements premium tout en tentant de regagner la confiance d'un secteur publicitaire encore méfiant.

Grok, une nouvelle vitrine publicitaire

La principale annonce d'Elon Musk est l'arrivée de la publicité payante au sein même des conversations avec Grok. Les annonceurs pourront bientôt payer pour que leurs produits ou services apparaissent dans les suggestions du chatbot. « Si un utilisateur essaie de résoudre un problème [en interrogeant Grok], alors la publicité pour la solution spécifique serait idéale à ce moment-là », a expliqué l'entrepreneur. Cette nouvelle source de revenus vise aussi à financer l'infrastructure coûteuse nécessaire au fonctionnement de l'IA, notamment les processeurs graphiques (GPU).

L'intelligence artificielle pour optimiser les revenus

Au-delà de l'intégration publicitaire dans Grok, la technologie de xAI, la startup d'Elon Musk, sera mise à profit pour refondre tout le système publicitaire de X. Le but est d'améliorer le ciblage des annonces et d'automatiser davantage le processus pour les marques. Musk a affirmé vouloir « surmonter la malédiction de Twitter », où, selon lui, la publicité n'a jamais réussi à présenter aux utilisateurs ce qu'ils désiraient. Parmi les nouveautés prévues :

Un système qui évaluera l'esthétique des publicités pour prioriser les plus agréables visuellement.

Le développement d'une fonction de paiement intégrée pour acheter des produits sans quitter l'application.

Une opération séduction auprès des annonceurs

Pour convaincre les marques de revenir, X a mis en avant des chiffres prometteurs dans un courriel adressé à certains partenaires. La plateforme se vante d'une « transformation complète » et affirme avoir :

Augmenté de 40 % le volume de conversions (achats suite à une pub) pour la publicité web depuis juin.

Diminué le coût moyen de la publicité de 7 % d'un trimestre à l'autre.

Cette démarche vise à rassurer après des relations parfois tendues, marquées par des déclarations hostiles d'Elon Musk envers les annonceurs qui avaient suspendu leurs dépenses sur la plateforme.

Des doutes qui persistent malgré les promesses

Malgré cette offensive, certains annonceurs restent sur leurs gardes. Les problèmes de modération du contenu sur la plateforme continuent d'être un frein majeur. Le chatbot Grok lui-même a été au cœur d'une controverse le mois dernier pour avoir généré des propos antisémites et fait l'éloge d'Adolf Hitler, soulevant des inquiétudes sur le manque de garde-fous de la technologie. Cette méfiance est telle que certains professionnels du secteur refusent même d'écouter les nouvelles propositions de la plateforme.