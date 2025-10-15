C'est une alliance qui pourrait bien redessiner les contours du streaming.

Netflix, le géant de la vidéo, a officialisé un accord stratégique avec Spotify pour intégrer des podcasts vidéo à son catalogue. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la guerre du contenu, avec une cible claire en ligne de mire : YouTube.

Quels podcasts seront disponibles sur la plateforme ?

L'accord initial porte sur une sélection de 16 émissions provenant des studios Spotify et de The Ringer, le célèbre réseau de Bill Simmons dédié au sport et à la culture populaire.

Les abonnés américains de Netflix pourront découvrir dès 2026 des titres phares comme The Bill Simmons Podcast, des analyses sportives pointues avec The Ringer NFL Show et The Ringer NBA Show, mais aussi des programmes de true crime tels que Conspiracy Theories. Cette première vague de contenu sera déployée progressivement dans d'autres pays.

Pourquoi Netflix s'intéresse-t-il soudainement aux podcasts ?

Cette diversification n'est pas un hasard.

Le format du podcast vidéo connaît une croissance fulgurante, captant une audience massive, notamment sur YouTube. Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, avait lui-même évoqué cette possibilité en avril, soulignant que « les lignes entre podcast et talk-shows deviennent assez floues ». En intégrant ce format, Netflix cherche non seulement à enrichir son offre mais aussi à retenir ses utilisateurs plus longtemps sur sa plateforme face à un concurrent direct.

Quel est l'impact pour les créateurs et les concurrents ?

Pour Spotify, ce partenariat est une formidable vitrine.

Il offre à ses créateurs une nouvelle opportunité de distribution et une visibilité accrue auprès des millions d'abonnés de Netflix. L'un des aspects notables de l'accord est que les versions complètes de ces podcasts ne seront plus disponibles sur YouTube, frappant ainsi directement le leader du secteur. Si Netflix ne diffusera pas de coupures publicitaires propres, les publicités intégrées par Spotify resteront présentes dans les émissions.

Une offre de contenu variée

La sélection initiale couvre plusieurs genres pour attirer un large public. Voici un aperçu des catégories et de quelques titres annoncés :