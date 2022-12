La gamme de cartes graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia profite d'une nouvelle architecture Ada Lovelace et de caractéristiques qui ont conduit à une forte progression des performances.

Elle s'accompagne aussi d'une augmentation non négligeable de la consommation d'énergie et est proposée à un tarif salé mais en phase avec les performances promises.

Les premiers résultats des ventes et l'arrivée de la gamme Radeon RX 7000 avec architecture RDNA 3 chez AMD ont conduit Nvidia à baisser quelque peu les prix de ses propres cartes RTX 4090 et RTX 4080.

La RTX 4070 Ti en embuscade face aux Radeon RX 7000

A cette correction tarifaire, la firme ajoutera bientôt une nouvelle carte graphique lui permettant de descendre un peu en gamme. La carte Nvidia GeForce RTX 4070 Ti devrait en effet débarquer dès le début de l'année prochain pour un tarif de l'ordre de 900 dollars, qui reste toutefois à confirmer.

En attendant d'en savoir plus, la RTX 4070 Ti est passée par le benchmark Geekbench 5 et son test OpenCL, ce qui permet de se faire une première idée de ses performances et de son positionnement par rapport aux autres cartes vidéo RTX 40 mais aussi à la concurrence.

Avec un score de 219 504 points obtenus sur le test, celle qui n'est autre que la RTX 4080 avec 12 Go de mémoire GDDR6X annoncée initialement puis abandonnée se situe bien sous la RTX 4080 officielle (avec 16 Go de mémoire) qui se situe vers 260 000 points et sous la RTX 4090 qui domine avec ses plus de 395 000 points.

Mais le point intéressant est qu'un tel score la situera entre la Radeon RX 7900 XTX (228 000 points sur OpenCL) et la Radeon RX 7900 XT (205 000 points). Si le tarif de 899 dollars est confirmé, alors elle pourrait constituer une proposition attractive face à la carte graphique de référence d'AMD, positionnée à 999 dollars.

Positionnement stratégique

Avec des performances supérieures de plus de 40% par rapport à la RTX 3070 Ti sous Turing (à confirmer en conditions réelles dans des jeux), la future RTX 4070 Ti offrirait ainsi un bon compromis entre prix et performances pour goûter aux nouveautés d'Ada Lovelace et de l'upscaling DLSS 3.0.

Pour rappel, la RTX 4070 Ti propose un GPU AD104 de 7680 coeurs avec 12 Go de mémoire GDDR6X et un bus mémoire de 192-bit, le tout fournissant une bande passante de 504 Go/s (contre plus de 730 Go/s pour la RTX 4080 et 1 To/s pour la RTX 4090).

Elle demandera une puissance de 285W pour fonctionner, un peu moins que les 320W de la RTX 4080, et ses fréquences de fonctionnement seront légèrement supérieures : 2,3 GHz en base et 2,6 GHz en boost.

La présentation officielle de la RTX 4070 Ti se jouera a priori le 3 janvier 2023, un peu avant le salon CES 2023 de Las Vegas, et le lancement se fera le 5 janvier 2023.