Déjà dominant sur les cartes graphiques gaming avec la série GeForce RTX 40 sous architecture Ada Lovelace renforcée depuis le début de l'année par les RTX 40 Super, Nvidia doit relancer une nouvelle série cette année en profitant de l'arrivée de l'architecture graphique Blackwell.

La future gamme GeForce RTX 50 a commencé à faire officieusement parler d'elle et elle devrait de nouveau proposer une carte graphique gaming premium RTX 5090 qui s'annonce comme un nouveau modèle très puissant grâce à son GPU GB202 aux plus de 24 000 coeurs CUDA, ses 28 Go de mémoire GDDR7 et son bus mémoire 448-bit lui assurant une bande passante de 1,5 To/s.

Près des 3 GHz pour la RTX 5090

Sur les forums de Chiphell, un leaker, Panzerlied, prétend dévoiler la cadence de base de la carte graphique et affirme qu'elle sera largement supérieur à celle de la RTX 4090, qui passerait de 2,23 GHz (et 2,52 GHz en boost) pour version Ada Lovelace à 2,9 GHz pour la future RTX 5090.

Cela ne signifie pas forcément que la cadence en boost dépassera les 3 GHz mais on s'approche définitivement de ce seuil. La RTX 5090 n'est pas officialisée mais les rumeurs évoquent un format 2 slots (au lieu de 3,5 slots, voire plus en variante AIB, pour la RTX 4090) et un système de refroidissement pouvant contenir l'excédent thermique d'un GPU d'au moins 400W.

Nvidia à l'aise sur le marché des GPU gaming

Le lancement de la série GeForce RTX 50 sous Blackwell est espérée pour la fin de l'année avec les modèles RTX 5080 et RTX 5090 pour démarrer, mettant en avant les modèles haut de gamme, avant de descendre en gamme en 2025.

Nvidia ne devrait pas avoir de grosse concurrence à affronter, ni de la part d'AMD dont la série Radeon RX 8000 avec architecture RDNA 4 arriverait plutôt en 2025 et sans chercher à faire dans la surenchère, ni de celle d'Intel qui pourrait lancer ses GPU ARC Battlemage avec architecture Intel Xe 2 cette année mais qui restera sur un créneau de milieu de gamme.