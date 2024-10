Les processeurs ARM pour PC ont-ils enfin trouvé la bonne formule pour se faire une place aux côtés des processeurs x86 d'Intel et AMD ? Après de premières tentatives infructueuses, l'espoir est venu d'Apple et sa stratégie Apple Silicon visant à faire passer ses Mac et MacBook sous architecture ARM.

Entre-temps, Qualcomm et Microsoft ont bien avancé grâce à une alliance autour de Windows adapté à ARM, au point de permettre le lancement des premiers AI PC dès le mois de juin avec des solutions Snapdragon X Elite.

Les analystes sont plutôt confiants dans le fait que les PC ARM vont rapidement gagner des parts de marché, notamment sur le versant des PC portables. De nouveaux acteurs pourraient donc se dévoiler pour profiter de ce jeune marché en croissance, même sans être les premiers à l'occuper.

MediaTek / Nvidia, une alliance dans les processeurs ARM pour PC ?

Des rumeurs circulent depuis le printemps sur une alliance entre Nvidia, spécialiste des GPU, et MediaTek, concepteur de puces mobiles qui vient d'ailleurs de dévoiler son offre premium avec le Dimensity 9400.

Un tel couple aurait de sérieux arguments à mettre en avant sur les performances graphiques et l'intelligence artificielle (Nvidia) tout en permettant la création de processeurs économes en énergie et bien équilibrés (MediaTek).

Certains voyaient déjà l'alliance d'un CPU exploitant des coeurs ARM Cortex-X925 aux capacités d'un GPU sous architecture Blackwell, le tout optimisé pour Windows sur ARM.

Au mois d'août, la rumeur était toujours vivace en promettant une finalisation dans les mois à venir. Selon le réseau social chinois Weibo, le développement du premier processeur de MediaTek / Nvidia serait terminé et la production des premières unités de test interviendrait ce mois-ci, avant une production de masse qui ne débuterait que fin 2025.

Le processeur serait gravé en 3 nm et pourrait intéresser de grands noms du secteur, tels que Dell, Lenovo, HP ou Asus. L'un des points différenciants par rapport aux autres offres du marché serait son prix, de l'ordre de 300 dollars, ce qui pourrait donner des machines à tarif abordable.

Un marché à prendre

Il serait taillé sans surprise pour la génération des AI PC avec de l'intelligence artificielle générative embarquée. MediaTek propose déjà des processeurs Kompanio pour Chromebooks et a ainsi une certaine expertise au-delà des processeurs mobiles.

L'arrivée des puces Snapdragon X Elite / X Plus de Qualcomm ont forcément donné des idées à MediaTek qui pourrait devenir un concurrent comme il l'est déjà sur les puces pour smartphones.

MediaTek et Nvidia sont déjà des partenaires dans les plates-formes automobiles Dimensity Auto Cockpit et la conception d'un processeur ARM pour PC pourrait être une extension logique de leur relation.