OnePlus officialise les spécifications de la batterie de son futur fleuron, le OnePlus 15. Le smartphone offrira une très grande capacité, soutenue par une charge filaire puissante et une charge sans fil généreuse.

Cette annonce positionne l'appareil loin devant ses rivaux directs et promet une endurance qui pourrait bien devenir la nouvelle référence du marché en 2025.

La confirmation est tombée via une publication sur le réseau social chinois Weibo. Le futur OnePlus 15 sera bien équipé d'une batterie à la capacité impressionnante de 7300 mAh.

L'annonce, qui précède le lancement de l'appareil en Chine prévu pour le 27 octobre, ne s'arrête pas là. Le constructeur a également validé la présence d'une charge filaire ultra-rapide de 120W et d'une charge sans fil de 50W, des spécifications qui confirment une nette montée en gamme par rapport à son prédécesseur.

Une capacité qui creuse un véritable fossé

Pour prendre la mesure de cette annonce, il faut replacer ce chiffre dans son contexte. Les 7300 mAh du OnePlus 15 représentent une augmentation de plus de 20 % par rapport aux déjà confortables 6000 mAh du OnePlus 13.

Mais c'est surtout face à la concurrence que l'écart devient saisissant. Cette capacité est environ 46 % supérieure à celle du Galaxy S25 Ultra de Samsung (5000 mAh) et plus de 50 % plus grande que celle de l'iPhone 17 Pro Max d'Apple. Si de telles capacités sont devenues plus courantes sur le marché chinois, leur arrivée sur le marché mondial pourrait bousculer les standards établis.

La promesse est double : non seulement offrir une endurance permettant potentiellement deux jours d'utilisation intensive, mais aussi réduire drastiquement le temps de recharge. Avec 120W en filaire, quelques minutes suffiront à regagner des heures d'autonomie, un avantage qualitatif majeur au quotidien.

La puissance ne fait pas tout : quid des autres specs ?

Si la batterie est la star de cette annonce, le reste de la fiche technique se veut tout aussi ambitieux. Des informations issues de la plateforme de benchmark Geekbench ont révélé la présence du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé à 12 Go de RAM, bien qu'une version avec 16 Go soit également attendue. Le smartphone sera livré directement sous Android 16, garantissant une expérience logicielle à la pointe dès sa sortie.

L'écran ne sera pas en reste, avec une dalle 1.5K fournie par BOE et un taux de rafraîchissement grimpant à 165 Hz, promettant une fluidité exceptionnelle, notamment pour le jeu.

Côté photographie, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore eu lieu, les rumeurs persistantes évoquent une configuration polyvalente avec un triple capteur de 50 mégapixels à l'arrière. OnePlus semble donc vouloir proposer une expérience haut de gamme complète, sans faire de compromis.

Un design repensé et des promesses à tenir

Le OnePlus 15 marquera aussi une rupture esthétique. La marque a décidé d'abandonner le module photo circulaire qui signait le design de ses modèles depuis plusieurs générations.

Cette nouvelle approche s'accompagnera de plusieurs coloris, dont un modèle "Absolute Black" dont la résistance aux rayures a déjà été mise en avant dans une vidéo de démonstration.

La technologie de batterie, baptisée Glacier Battery par la marque en Chine, a été spécifiquement pensée pour supporter les usages les plus exigeants comme les sessions de jeu à taux d'images par seconde élevé.

Avec de telles caractéristiques, OnePlus ne se contente pas de jouer la carte de l'endurance ; il vise un équilibre entre une autonomie record et une puissance de charge qui limite les contraintes.

Il faudra désormais attendre les tests en conditions réelles, après le lancement mondial qui devrait suivre de quelques semaines la sortie chinoise, pour vérifier si l'optimisation logicielle est à la hauteur de ces promesses matérielles. L'enjeu est de taille : imposer un nouveau standard que les concurrents ne pourront plus ignorer.