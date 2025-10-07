Jusqu'au 8 octobre pour les Jours Flash Prime Amazon, ASUS propose des promotions exceptionnelles sur une sélection d'ordinateurs portables et gaming ROG : en voici une sélection.

ASUS Zenbook A14 Copilot+ (UX3407RA-QD011W)

Prix promotionnel : 1 099,99 € (au lieu de 1 599,99 €)

Taille d’écran : 14 pouces OLED WUXGA

14 pouces OLED WUXGA Processeur : Snapdragon X Elite X1 E 78 100 (12 cœurs jusqu'à 3,4 GHz)

Snapdragon X Elite X1 E 78 100 (12 cœurs jusqu'à 3,4 GHz) Stockage : SSD 1 To

SSD 1 To Mémoire RAM : 32 Go LPDDR5X

ASUS Vivobook 14 (S1407QA-LY043W)

Prix promotionnel : 469 € (au lieu de 699,99 €)

Taille d’écran : 14 pouces IPS WUXGA

14 pouces IPS WUXGA Processeur : Snapdragon X1 26 100 (8 cœurs, jusqu'à 2,97 GHz)

Snapdragon X1 26 100 (8 cœurs, jusqu'à 2,97 GHz) Stockage : SSD 512 Go

SSD 512 Go Mémoire RAM : 16 Go LPDDR5X

ASUS Vivobook Go 15 (E1504TA-BQ200WS)

Prix promotionnel : 199,99 € (au lieu de 299,99 €)

Taille d’écran : 15,6 pouces FHD

: 15,6 pouces FHD Processeur : Intel Celeron N100 (4 cœurs, jusqu'à 3,4 GHz)

Intel Celeron N100 (4 cœurs, jusqu'à 3,4 GHz) Stockage : 128 Go UFS 2.1

128 Go UFS 2.1 Mémoire RAM : 4 Go (jusqu'à 8 Go)

ROG Strix G16 (G614PR-RV080WEAN)

Prix promotionnel : 1 799,99 € (au lieu de 1 999,99 €)

Taille d’écran : 16 pouces IPS WUXGA 165Hz

16 pouces IPS WUXGA 165Hz Carte graphique : RTX 5070 Ti

RTX 5070 Ti Processeur : Ryzen 9 8940HX (16 cœurs, jusqu'à 5,3 GHz)

Ryzen 9 8940HX (16 cœurs, jusqu'à 5,3 GHz) Stockage : SSD 1 To

SSD 1 To Mémoire RAM : 16 Go DDR5

