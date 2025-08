Réaliser un montage photo crédible était jusqu'ici un exercice de patience et de technicité. Mais cette époque est révolue. Adobe continue d'infuser son logiciel phare, Photoshop, avec de l'intelligence artificielle et lance une série de nouvelles fonctionnalités en version bêta. La plus marquante, baptisée "Harmoniser", promet de transformer la création de compositions complexes en un jeu d'enfant, accessible à tous.

Harmoniser, la fin des montages fastidieux

Intégrer un objet ou une personne dans une image de manière réaliste exigeait de jongler avec les réglages de couleurs, de luminosité et d'ombres. La nouvelle fonction Harmoniser automatise entièrement ce processus. En un clic, l'IA analyse l'image de fond et ajuste l'élément ajouté pour qu'il s'y fonde parfaitement. Elle prend en compte la tonalité visuelle, la direction de la lumière et la dureté des ombres pour générer plusieurs variations réalistes. L'utilisateur n'a plus qu'à choisir le résultat qui lui convient le mieux. Cette technologie, issue du Project Perfect Blend présenté par Adobe en 2024, rend la création de montages photo plus rapide et intuitive que jamais.

L'outil "Harmoniser" de Photoshop

D'autres outils IA pour peaufiner vos créations

Au-delà de cette fonctionnalité phare, Adobe met à jour d'autres outils grâce à son modèle d'IA Firefly.

L'Upscale génératif fait son apparition pour améliorer la résolution des images. Il permet d'agrandir un visuel jusqu'à 8 mégapixels sans perdre en netteté, un atout pour optimiser des fichiers anciens ou préparer des impressions de haute qualité.

La Gomme magique (outil "Remove") devient plus précise. Lorsqu'on efface un objet, elle génère désormais un arrière-plan encore plus cohérent pour combler le vide, rendant la suppression totalement invisible.

La Gomme magique de Photoshop

Un réalisme qui soulève des questions

La simplicité déconcertante avec laquelle "Harmoniser" produit des images réalistes soulève des interrogations. Entre de mauvaises mains, un tel outil pourrait faciliter la création de "deepfakes" ou de photos truquées très convaincantes, comme l'ajout d'une personne dans un contexte compromettant. Pour contrer ce risque, Adobe intègre automatiquement des métadonnées invisibles, les Content Credentials, qui listent l'historique des modifications apportées à l'image. Une protection utile, mais qui repose sur la volonté de chacun d'aller vérifier ces informations.

L'Upscale génératif de Photoshop

Comment tester ces nouveautés ?

Ces nouvelles fonctionnalités sont actuellement disponibles dans la version bêta de Photoshop. Vous pouvez y accéder sur les versions pour ordinateur (Mac/PC) et sur la version web du logiciel. La fonction "Harmoniser" est également proposée en accès anticipé sur l'application mobile Photoshop pour iOS. Enfin, la version desktop de Photoshop introduit un nouvel espace de travail collaboratif, "Projects", conçu pour simplifier l'organisation et le partage des fichiers au sein des équipes.